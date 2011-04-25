پایگاههای دائمی؛ فشار آمریکا و مقاومت افغانها

به گزارش خبرنگار مهر از هرات، 22 بهمن سال گذشته وزیر دفاع افغانستان از تاسیس پایگاه های نظامی دائمی آمریکا در کشورش استقبال و آن را اقدامی برای تضمین ثبات افغانستان و امنیت منطقه در دراز مدت توصیف کرد.



"ژنرال عبدالرحیم وردک" در گفتگو با بی بی سی در پاسخ به این پرسش که آیا ایجاد این پایگاه ها می تواند امنیت افغانستان را در دراز مدت تضمین کند یا خیر؟ بدون در نظر گرفتن استقلال کشورش گفت: بدون شک. همین زمان پایگاه های آمریکا در بسیاری کشورها از جمله پاکستان، کشورهای حاشیه خلیج فارس، عربستان، مصر و در بسیاری از کشورهای دیگر وجود دارد. این پایگاهها در کشورهایی مانند کره جنوبی، تایوان و آلمان نقش بسیار مفیدی داشته اند و نه تنها زمینه را برای تامین امنیت بلکه برای رشد اقتصادی و اجتماعی این کشورها هم فراهم کرده است. اما همه اینها بستگی دارد به اینکه ما چگونه به توافق خواهیم رسید."

اعلام این موضوع از سوی وزیر دفاع افغانستان تاکنون و بارها مورد مخالفت سیاسیون و جنگ سالاران سابق افغان که هم اکنون در دولت ادغام شده اند قرار گرفته است.



اسماعیل خان افزود: "ما به خاطر این مبارزه نکردیم که قشون دیگری را در این سرزمین حاکم بگردانیم." اشاره اسماعیل خان به مبارزه گروه های جهادی افغانستان علیه نیروهای شوروی سابق است.

این وزیر در موضع گیری دیگری در این باره گفت: موافقت و امضای سند تاسیس پایگاه های نظامی دائمی آمریکا در این کشور امضای سند اسارت تلقی می شود. "اسماعیل خان" سرپرست وزارت انرژی و آب و یکی از رهبران و فرماندهان سابق مجاهدین در غرب افغانستان چندی پیش با لحن تندی با تاسیس پایگاه دایمی آمریکا در خاک کشورش مخالفت کرد و گفت: وزیر دفاع شهامت و عزت مردم افغانستان را نادیده گرفته و باید حرف خود را پس بگیرد. زیرا افغان ها بدون حضور قوای خارجی هم می توانند امنیت را در کشور تامین کند.

مجلس نمایندگان افغانستان از وزیر کشور و معاون وزیر دفاع این کشور که برای پاسخگویی درباره چگونگی اوضاع امنیتی کشور در این مجلس حاضر شده بودند خواستند تا موضوع پایگاه آمریکایی را روشن کنند.



بسم الله محمدی وزیر کشور با رد این موضوع گفت که در حال حاضر تنها داشتن روابط دراز مدت راهبردی میان کابل و واشنگتن مطرح است.



ژنرال بسم الله محمدی گفت: بحث پایگاه های همیشگی مطرح نیست، بحث همکاری های استراتژیک مطرح است. بحث پایگاه های نظامی را کسی نمی خواهد و دولت ما نیز آن را رد کرده است.



با این همه وزارت کشور افغانستان تأکید می کند تا هنگامی که پایگاههای هراس افکن در بیرون از افغانستان نابود نشوند، از میان برداشتن چالش های امنیتی درافغانستان ناممکن خواهد بود.