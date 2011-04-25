شبکه بازیهای آنلاین "پلی استیشن" هک شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه کنسولهای "پلی استیشن 3" و "پلی استیشن قابل حمل" به مدت دو روز قطع شد.

اکنون غول ژاپنی سونی اعلام کرده است این سرویس که به حدود 70 میلیون نفر خدمات ارائه می دهد مورد حمله هکرها قرار گرفته است و تا زمانی که تمام مشکلات امنیتی آن حل نشود به حالت تعلیق خواهد بود.

براساس گزارش کامپیوتر وورد، در پیامی که شرکت سونی پس از 2 روز سکوت بر روی وبلاگ خود نوشت باوجود تائید خبر هک شدن، انگشت اتهام خود را به سوی هیچ گروه هکری نگرفت و به طور کلی تنها از یک "نفوذ خارجی" صحبت کرد.

باوجود این، بر روی وب شایعاتی درخصوص حمله گروهی موسوم به "هکرهای بی نام" به این شبکه سونی منتشر شده است.

در این راستا مسئول روابط عمومی "عملیاتهای هکرهای بی نام" ضمن تکذیب انجام این عملیات هکری توسط این گروه اظهار داشت: "برای اولین بار ما دخالتی نداشتیم!"