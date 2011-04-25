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۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۱:۲۳

غفوری فرد در گفتگو با مهر:

حفظ همبستگی داخلی کشور برای کمک به انقلابهای منطقه ضروری است

حفظ همبستگی داخلی کشور برای کمک به انقلابهای منطقه ضروری است

عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم پرهیز رسانه‌ها از اختلاف‌افکنی در کشور تاکید کرد که حفظ همبستگی داخلی در ایران لازمه کمک به کشورهای منطقه در شرایط حساس کنونی است .

حسن غفوری فرد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بیانات رهبری مبنی بر پرهیز از دمیدن در آتش اختلافات گفت: بروز اختلافات در ایران موجب خشنودی آمریکا و دشمنان ایران می شود و در شرایط حساس منطقه باید تمام نیروی فعال مملکت صرف رسیدگی به انقلاب‌های منطقه شود.

وی با تاکید بر اینکه منطقه شرایط بسیار متفاوتی را تجربه می کند و مردم مظلوم منطقه همه به دنبال تحقق حقوق خود هستند، ادامه داد: در چنین شرایطی باید از هرگونه اختلاف افکنی در کشور پرهیز شود و رسانه ها باید از دامن زدن به اختلافات بپرهیزند تا بتوانیم  به انقلاب های منطقه کمک کنیم.

عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس گفت: در شرایط کنونی باید به توصیه رهبری مبنی بر همبستگی بیشتر در کشور و پرهیز از اختلاف افکنی در رسانه ها توجه کرد .

غفوری فرد گفت: امروز باید دولت جمهوری اسلامی به  وضعیت منطقه که در یکصدسال اخیر بی نظیر بوده توجه کند و موضعگیری موثرتر و وسیعتری در این باره داشته باشد.

کد مطلب 1296889

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