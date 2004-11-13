موافقت كنفدراسيون ووشو آسيا با شرايط ايران براي حضور بانوان سانشو كار

به گزارش خبرگزاري" مهر" درپي تشكيل فدراسيون ووشو(كونگ فو) جمهوري اسلامي ايران درتاريخ 16/12/82 ازاولين اولويتهاي كاري فدراسيون انجام رايزنيهاي لازم با مسوولان كنفدراسيون ووشوي آسيا وفدراسيون جهاني Iwuf در خصوص اخذ موافقت آنها ومجوز كتبي لازم باهدف پذيرش شرايط كشورمان و حضوربانوان سانشوكاي با حجاب كامل درمسابقات اين بخش بوده است.

سرانجام پس ازرايزنيهاي هشت ماهه وانجام مكاتبات لازم درپي ارسال نامه اي از طرف بهزاد كتيرايي رييس فدراسيون وگفتگوي مستقيم وي با مسوولان فدراسيون جهاني ووشوازجمله " وانگ شيائولين" دبير كل Iwuf با شرايط كشورمان موافقت شد ونامه كتبي اين موافقت نيزبه امضاي چنگ گوران رييس كميته فني كنفدراسيون ووشو آسيا به فدراسيون كونگ فورسال شد.

براساس موافقت صورت گرفته تيم ملي سانشو بانوان كشورمان درمسابقات آسيايي ميانمار( سوم الي هشتم آذرماه 83) وسايررقابتهاي جهاني وآسيايي آينده، با حجاب كامل اسلامي شركت خواهد كرد.

* زهره زارعي رييس چانگ چوان شد

براي اولين باردرورزشهاي رزمي كشوريك خانم رييس سبك شد. طي حكمي ازطرف بهزاد كتيرايي (رييس فدراسيون)، خانم زهره زارعي بعنوان ريس سبك چانگ چوان ووشو منصوب شد. وي درحال حاضردرعضويت كميته فني فدراسيون ووشو مي باشد.