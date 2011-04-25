رئیس پارک فناوری دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر از موفقیت محققان ایرانی در تجاری سازی دستگاه میلی بیوراکتور خبر داد و گفت: این دستگاه در کلیه آزمایشگاه هایی که در حوزه تولید دارو و مهندسی بافت فعال هستند عرضه شده است.

دکتر قاسم عموعابدینی افزود: طراحی و ساخت دستگاه میلی بیوراکتور که در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران اجرایی شد در حال حاضر به مرحله تجاری سازی رسیده است.

رئیس پارک فناوری دانشگاه تهران ادامه داد: اولین دستگاه میلی بیوراکتور نیز طی بازدید رئیس جمهور از طرحهای پژوهشی دانشگاه تهران به وی اهدا شد.

عموعابدینی با تاکید بر اینکه این دستگاه در آزمایشگاهها کاربرد فراوانی دارد خاطرنشان کرد: دستگاه میلی بیوراکتور در حوزه های مهندسی بافت، مهندسی کشت، تولید دارو و غربالگری میکروارگانیسم کاربرد دارد.



وی ادامه داد: این دستگاه به سفارش ستاد توسعه زیست فناوری طراحی و ساخته شد که پس از دست یافتن به دانش فنی اقدام به تولید نمونه تجاری آن کردیم.



عموعابدینی با تاکید بر اینکه طراحی و ساخت نسل دوم میلی بیوراکتور در دستور کار قرار دارد به مهر گفت: نسل جدید دستگاه میلی بیوراکتور از نظر تعداد سنسورها و انتخاب گزینه ها ارتقا یافته است ضمن آنکه می توان بر اساس نیاز کاربران تغییرات لازم را بر روی این سیستم اعمال کرد.