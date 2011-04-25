ولاسکو باعث باخت تیم سایپا شد!

فرهاد نفرزاده پس از شکست تیمش برابر کاله مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر در آمل اظهار داشت: حضور ولاسکو در آمل فقط به تیم کاله کمک بیشتری کرد و نتیجه این حضور برای تیم سایپا تاثیرمنفی داشت.

وی، بازی خوب تیم کاله و آمادگی و انگیزه بالای بازیکنان این تیم در خانه و در حضور سرمربی تیم ملی والیبال را در شکست تیم سایپا تاثیرگذار دانست و افزود: تیم کاله از نفرات شاخص و قدرتمند والیبال کشور سود می برد و در خانه با حضور تماشاچیان پرشور این شهر برابر تیم ما صاحب برتری شد.

نفرزاده ادامه داد: تماشاچیان آملی خونگرم بوده و به خوبی یم شهرشان را تشویق کردند و درواقع این تماشاچیان یک سرمایه بزرگ برای والیبال کشور هستند.

سرمربی تیم سایپا البرزتصریح کرد: سایپا با بازیکنان جوان و در حد بضاعت خودش برابر کاله در آمل به میدان آمد اما قطعا در بازی سوم در کرج این تیم ما خواهد بود که همچون سال های گذشته در فینال حاضر خواهد شد.

نفرزاده اضافه کرد: تیم ما در بازی نخست در شرایط بهتری قرار داشت و موفق شده بود و در کرج تیم کاله را شکسته بدهد اما در آمل برعکس بازی اول، شرایط تیم کاله ایده آل تر بود و آنان موفق تر عمل کردند.

وی درعین حال پیروزی تیم کاله مازندران را به کادر فنی، بازیکنان و مردم والیبال دوست آمل تبریک گفت.

تیم والیبال سایپا البرز که در دیدارنخست مرحله نیمه نهایی مسابقات لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور در کرج تیم کاله مازندران را شکست داده بود، شامگاه یکشنبه در دومین دیدارخود در آمل برابر این تیم سه بر صفر شکست خورد.