شبیه سازی ماموریتی مریخی در ایستگاه فضایی/ فضانوردان حبس می شوند!

به گزارش خبرگزاری مهر، مطالعات ابتدایی بر روی یافتن راهکارهایی تاثیرگذار و ایمن از جانب برج کنترل ناسا بر روی زمین متمرکز خواهد شد تا این پایگاه بتواند فضانوردان را برای انجام عملکردهایی خودمختارتر آزاد بگذارد.

فضانوردانی که در این ماموریت حضور خواهند داشت قادر به صحبت کردن با برج کنترل نخواهند بود زیرا امواج رادیویی در حالی که سرعتی برابر سرعت نور داشته باشند برای رسیدن به زمین 22 دقیقه زمان نیاز دارند و پاسخ دادن به پیام دریافت شده از سوی مریخ نیز به همین مدت زمان نیاز خواهد داشت و از این رو چنین تاخیر زمانی برقراری مکالمه عادی میان مریخ و زمین را غیر ممکن می کند.

به گفته "پیت هاسبروک" هدف اصلی استفاده از ایستگاه فضایی برای شبیه سازی ماموریتی به سوی مریخ و یا یک اخترواره است. این ماموریت شبیه سازی شده یک هفته ای می تواند قدم اولی در مسیر شکل دادن به ماموریتهای پیچیده شبه مریخی به شمار رود.

از دیگر طرح های ارائه شده برای شبیه سازی ماموریتی مریخی استفاده از فضانوردانی است که پس از 6 ماه زندگی در بی وزنی تازه به زمین بازگشته اند تا بلافاصله پس از بازگشت به زمین و پیش از اینکه اعضای بدنشان با شرایط زمین سازگار شود از آنها در شرایطی شبیه سازی شده ماموریتی مریخی استفاده شود. 6 ماه مدت زمانی است که انسان امروزی با استفاده از تکنولوژی های کنونی می تواند خود را به مریخ برسانند.

در واقع به این دلیل از فضانوردانی که برای 6 ماه در فضا زندگی کرده اند در این ماموریت استفاده می شود تا قدرت فیزیکی آنها پس از 6 ماه اقامت در شرایط خلاء در چنین ماموریت طولانی مدتی آزموده شود. با وجود اینکه تاثیر نیروی گرانش بر روی زمین قدرتمندتر از مریخ است. ترکیب اقامتی 6 ماهه در ایستگاه فضایی و ماموریتی شبیه سازی شده بر روی زمین می تواند تجربه ای ارزشمند برای ناسا به شمار رود.

بر اساس گزارش ان بی سی، شبیه سازی ماموریت مریخی در ایستگاه شامل محبوس شدن فضانوردان ایستگاه در اتاقکی مجزا است تا بهتر بتوانند شرایط این ماموریت را درک کنند. همچنین ناسا در نظر دارد از آزمایشگاه های ایستگاه برای آزمودن تجهیزاتی که برای سفرهای آینده فضایی ضروری هستند، استفاده کند.