منسوجات سنتی خراسان شمالی مطابق نیاز بازار تولید نمی شود

علی کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: عدم کنترل مرزها و ورود منسوجات رنگارنگ مطابق با مد روز و غیر قابل رقابت بودن اجناس داخلی با مشابه خارجی از عوامل کم رونقی تولیدات نساجی در استان خراسان شمالی است.

وی صنایع دستی برگرفته از ذهن خلاق و دستان هنرمند صنعتگران دانست و تصریح کرد: تولید پارچه و زمینه های مصرف آن در خراسان شمالی با نیاز روز و سلیقه بازار هم خوانی ندارد و در بازارهای موجود از فروش خوبی برخوردار نیست.



وی با بیان این که بافت پارچه با درگیری تار و پود در طرحهای مختلف و توسط دستگاههای گوناگون انجام می شود افزود: باید با بالا بردن کیفیت تولید و پایین آوردن قیمت تمام شده محصول، مشکل کم رونقی بازار تولیدات داخلی را تا حد مطلوبی برطرف کرد.

وی در رابطه با اقدامات حمایتی انجام گرفته از جانب میراث فرهنگی گفت: شناسایی هنرمندان و صنعت گرانی که در این حرفه مشغول فعالیت و تولید هستند و تحت پوشش حمایتی قرار دادن آنها در قالبهایی هم چون صدور کارت صنعتگری به عنوان شناسنامه هنری از جمله اقدامات این اداره کل است.



وی زمینه سازی و دعوت از هنرمندان برای شرکت در نمایشگاههای مختلف به منظور فروش، بازاریابی و بازارشناسی و مقایسه تولیدات خود با دیگر تولیدات استانهای مختلف را از دیگر فعالیتهای انجام گرفته در این زمینه بیان کرد.



کاظمی خاطر نشان کرد: تبادل دانش و فنون تولید و آشنایی با طرحها، نقوش و نحوه بافت با دستگاههای بافندگی دیگر استانها و همچنین سفارش پذیری مصنوعات عرضه شده در نمایشگاه، از دیگر برنامه های اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است.



وی به ارائه مجوزهای سه گانه شامل پروانه تولید کارگاهی، کارت صنعتگری و گواهی نامه آموزشی به متقاضیان و هنرآموزان نساجی سنتی به عنوان دیگر اقدامات در نظر گرفته شده از سوی این اداره اشاره کرد و گفت: معرفی ظرفیتهای موجود و مکانهای تولیدی در مطبوعات و صدا و سیما و بازدیدهای مسئولان استانی و کشوری از دهکده نساجی سنتی رویین گامی موثر در حمایت از صنعت گران این بخش است.



مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی ادامه داد: آموزشهای به بافی با حضور مربی کارشناس و دستگاههای جدید نساجی توسط این اداره کل در روستای رویین اسفراین برگزار شده است.



این مسئول افزود: این اقدام تکمیل اطلاعات و دانش صنعتگران و تغییر مسیر تولید با استفاده از فنون و طرح های مختلف و رشد و توسعه این رشته را موجب خواهد شد.

وی با اشاره به این که 400 صنعتگر در این رشته فعالیت می کنند اذعان کرد: برای دریافت تسهیلات اعطایی به صنعت گران داشتن کارت صنعتگری از سوی این اداره کل ضروری است.



وی خاطر نشان کرد: پارسال 21 نفر از صنعتگران نساجی سنتی از شهرستانهای اسفراین و جاجرم برای دریافت تسهیلات به صندوق مهرامام رضا (ع) معرفی شدند.



