فرزاد کوهیان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر اینکه در نیمه دوم دیدار مقابل مهرام تمرکز لازم را نداشتیم، اظهار داشت: در این نیمه خطای برخی بازیکنان اصلی ما مانند حامد آفاق، اوسمان بارو و اوشین ساهاکیان زیاد شده بود. آنها سه خطا شده بودند و همین باعث شد تیم تا حدی به بازی محتاط روی بیاورد.

وی ادامه داد: عملکرد محتاطانه تیم شرایط را برای مهرام ایجاد کرد تا با حملات بهتر اختلاف امتیاز ایجاد شده را از بین برده و خود را به پیروز نزدیک کند. در مجموع مهرام در نیمه دوم شرایط به نسبت بهتری داشت چون بازی را متمرکزتر ادامه داد.

* تیم ذوب آهن نیمه نخست بازی را با 10 اختلاف امتیاز به سود خود تمام کرده بود. پس چرا در نیمه دوم تمرکز لازم را برای حفظ اختلاف امتیاز ایجاد شده برای پیروزی نداشتید؟

سرمربی تیم بسکتبال ذوب آهن در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر گفت: همین اختلاف امتیازی که به سود ما بود موجب شد نیمه دوم را با حاشیه امنیت بهتری آغاز کنیم در حالیکه همین مسئله به ما آسیب رساند. اگر غیر از این بود شاید نیمه دوم را متفاوت و خیلی بهتر آغاز می‌کردیم. هر چند که نمی‎دانم که در این صورت چه نتیجه‏ای در پایان بازی حاصل می‏شد.

کوهیان تصریح کرد: بیشتر خطاهای بازیکنان ذوب آهن در نیمه نخست بازی رقم خورد. این موضوع هم روی عملکرد تیم در نیمه دوم مسابقه تاثیر داشت. به هرحال آنها نمی‎توانستند مرتکب خطای بیشتری شوند. ضمن اینکه فکر می‏کنم حامد آفاق در این بازی فشار زیادی را تحمل کرد. یکسری خطاها روی این بازیکن انجام شد که داور آنها را نگرفت. البته اعتقاد ندارم که عمدی در این کار بود. فکر می‎کنم از دید داور پنهان ماند.

وی با اشاره به عملکرد تیم مهرام خاطرنشان کرد: البته نمی‌توان عملکرد خوب بازیکنان این تیم را که در رقم خوردن پیروزی آنها نقش داشت، انکار کرد. برخی بازیکنان مهرام مانند "ویلیام" در شرایط بحرانی تاثیرگذار کار کردند. در مجموع آنها هدفمند کار کردند.

سرمربی تیم بسکتبال ذوب آهن در پایان به دیدارروز چهارشنبه مقابل شهرداری گرگان در مرحله یک چهارم نهای رقابت‌های لیگ برتر اشاره کرد و یادآور شد: بازی سختی داریم. همیشه بازی در گرگان به خاطر شرایط خاصی که دارد، سخت است. همیشه برای بازی در این شهر اذیت می‎شویم.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار معوقه تیم‏های بسکتبال مهرام و ذوب آهن از هفته بیست و دوم رقابت‎های لیگ برتر یکشنبه شب در سالن ملت اصفهان برگزار شد که طی آن تیم میزبان با نتیجه 82 بر 86 متحمل شکست شد.