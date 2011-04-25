5 دستاورد جدید تحقیقاتی کشاورزی رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جهانگیر پرهمت در مراسم رونمایی از 5 دستاورد تحقیقاتی بخش کشاورزی افزود: این دستاوردها به نام های طراحی و ساخت کیت شناسایی مقاومت و حساسیت ژنتیکی به بیماری اسکراپی در گوسفند، معرفی رقم جدید گندم نان با نام میهن، معرفی رقم جدید لوبیا چیتی با نام صدری، دانش فنی پرورش میگوی پاسفید غربی با منابع آب لب شور، دستیابی به بیوتکنیک تولید ماهی خاویاری بستر هستند.

وی با اشاره به نیاز بخش کشاورزی به تحول های بنیادی بخصوص در سال جهاد اقتصادی این بخش را نیازمند یک حرکت جهادی ادامه دار دانست و تصریح کرد: باید با جدیت هرچه بیشتر این فعالیت ها را تداوم بخشیده و فرصت ها را غنیمت شماریم.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بخش کشاورزی را در حال حاضر نیازمند انتقال دانش، تکنولوژی و فن آوری دانست و با تاکید بر این نکته که برای این کار، حوزه علم و فناوری باید نقش خودش را بخوبی ایفاء کند آن را نیازمند شبکه های منسجم تحقیق، ترویج و آموزش بهره برداران معرفی کرد.

پرهمت ضمن ضروری شمردن ترویج و آموزش بهره برداران کشاورزی و فراهم کردن زیرساختهای لازم برای این کار این حرکت را یکی از مهمترین نیازهای بخش کشاورزی برشمرد.

وی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و شکوفایی این حوزه را عامل مهمی در بسترسازی برای توسعه اقتصادی و رشد فزاینده این بخش دانست و با اشاره به به ضرورت فعالیت های ترویجی و آموزشی اظهار داشت: در حوزه تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی بستر خوبی فراهم شده و مجموعه توانمندی را در اختیار بخش کشاورزی قرارداده است.

وی حمایت از این فعالیت ها را یک ضرورت و الزام اساسی برای توسعه کشاورزی ارزیابی کرد و اظهار داشت: در سال 89 بیش از 8 هزار طرح تحقیقاتی به اجرا درآمد و مجموعه این فعالیت ها نه در یک سال بلکه بعضی از دستاوردها ده تا پانزده سال کار مستمر محققان را در برداشته است.

پرهمت از اقدام های خوب در سال 89 به ارائه بیش از 1300 یافته تحقیقاتی از 8 هزار طرح تحقیقاتی اشاره کرد و گفت: حدود 571 فناوری از مجموعه دستاوردها در فن بازار در معرض فروش قرارگرفت و برای جلب سرمایه در بخش کشاورزی توجه صاحبان سرمایه را به خود جلب کرد.

رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی با ضروری دانستن ورود دانش در عرصه کشاورزی و روزآمدکردن فعالیت های این بخش برای افزایش بهره وری افزود: بدون انتقال دانش فنی به بخش کشاورزی افزایش تولید غیرممکن است و در سال جهاداقتصادی تحقیق می تواند مصداق خوبی برای سرعت بخشیدن بخش کشاورزی باشد.

پرهمت ارتقاء دانش و مهارت در حوزه بهره برداران بخش کشاورزی را بسیار مهم دانست و گفت :بخش کشاورزی نیازمند تکنیسین کشاورزی است و قرار نیست بهره برداران کارگر ساده باشند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزایش بهره وری را در این حوزه نیازمند آموزش مهارتی و ارتقاء توانمندی بهره برداران دانست و گام نهادن در این مسیر را موجب شکوفایی این بخش ارزیابی کرد.

پرهمت با اشاره به این مهم که اگر میزان مهارت های بهره برداران افزایش پیدا کند، بهره وری در این بخش افزایش می یابد، گفت: اگر میزان مصرف نهاده ها کاهش یابد میزان یک دوره آبیاری کاهش خواهدیافت و در یک دوره کاهش مصرف آب حدود 500 تا 1000 مترمکعب آب در هکتار صرفه جوئی خواهدشد.

وی کاهش مصرف آب را از طریق افزایش بهره وری در این حوزه بسیار مهم دانست و گفت: در برنامه ریزی های سازمان این مهم در دستور کار محققان قراردارد.