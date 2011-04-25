بمباران دفتر معمر قذافی/ قطع سه شبکه ماهواره ای دیکتاتور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، بمباران نیمه شب گذشته باعث ویرانی کامل دفتر قذافی که در مقر اقامت وی در منطقه باب العزیزیه طرابلس قرار دارد شد.
منابع خبری اخیرا تصاویری را منتشر کرده اند که نشان می دهد دفتر قذافی در پی بمباران شدید طرابلس به طور کلی ویران شده است. منابع آگاه همچنین از بمباران دیگر مناطق طرابلس خبر می دهند که شدت آن از روزهای گذشته بسیار بالاتر رفته است.
تصویر دفتر ویران شده قذافی
یک مقام لیبیایی که در جمع خبرنگاران حضور داشت در این باره اظهار داشت: 45 نفر در پی این بمباران زخمی شده اند که جراحت 15 نفر از آنان بسیار خطرناک است. البته نمی دانیم شاید اجساد بیشتری هم زیر آوار وجود داشته باشد.
وی تاکید کرد: این عملیات به طور قطع در جهت ترور قذافی در دفترش صورت گرفته است.
خاطرنشان می شود جنگنده های ناتو از روز جمعه گذشته بمباران منطقه باب العزیزه (مقر اقامت قذافی) را آغاز کرده اند. این بمباران علاوه بر ویرانی مناطق مختلف باعث قطع پخش برنامه های سه شبکه ماهواره ای دولت لیبی نیز شد.
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