به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به جزیره کیش، مراسم افتتاحیه اولین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کیش یکشنبه شب چهارم اردیبهشت‌ماه در سالن همایش‌های جزیره کیش برگزار شد.

در این مراسم چهره هایی از سینمای ایران همچون مسعود کیمیایی، ابراهیم حاتمی کیا، علی نصیریان، مسعود جعفری جوزانی، مهدی صباغ زاده، فرج الله سلحشور، پروانه نسرینی، آهو خردمند، امین زندگانی،شفیع آقامحمدیان و جواد شمقدری معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد و محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد حضور داشتند.

اجرای این مراسم را امیرحسین مدرس بر عهده داشت. وی در ابتدا از محمد خزاعی دبیر جشنواره بین‌المللی فیلم کیش دعوت کرد تا درباره چرایی برگزاری این جشنواره توضیحاتی دهد.

خزاعی با اشاره به زحمت هفت ماهه گروهی بزرگ برای برپایی این جشنواره گفت:‌34 کشور آسیای مرکزی خاورمیانه که اشتراکات فرهنگی، تمدنی و آیینی دارند در این جشنواره حضور دارند. این اشتراکات به تمدن دیرینه کشورهای فارسی زبان برمی‌گردد و از آنجایی که سینما رسانه تاثیرگذاری است این جشنواره می‌تواند به تبادل افکار کمک کند.

وی ادامه داد: جشنواره فیلم کیش اولین دوره برگزاری‌اش را به صورت بین‌المللی آغاز کرد. استقبال خوب هنرمندان و 2 هزار و 700 اثر رسیده در بخش های داخلی و خارجی نشان می‌دهد این جشنواره می‌تواند جای خود را میان مردم و هنرمندان باز کند. ما در این دوره تلاش کردیم با خانواده سینما به گفتگو و تبادل نظر بپردازیم و اولین دوره جشنواره فیلم کیش پیشنهادی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای ادامه تبادل گفتگو و افکار است.

در ادامه مراسم از علی نصیریان تقدیر شد. محمد حسینی، جواد شمقدری و محمد خزاعی برای تقدیر از نصیریان روی سن حاضر شدند و جایزه‌اش را به او تقدیم کردند. بعد از گرفتن جایزه علی نصیریان پشت تریبون حاضر شد و گفت: نمی خواهم سخنرانی کنم و وقتتان را بگیرم اما از همه شما و برگزار کنندگان این جشنواره و مهربانی بی شائبه‌شان سپاسگزارم.

وی ادامه داد: هر قدمی که برای سینمای ایران برداشته شود مبارک و مفید است و هر اتفاق و همایش بحثی که برای دیده شدن بهتر سینمای ایران بیافتد قابل ستایش است. در عصر دنیای اطلاعات در حالی که جوانان ایرانی فراتر از مرزها فکر و عمل می‌کنند می‌توانیم امیدوار باشیم وارد این عرصه شوند و حضور موفقی داشته باشند. گاهی از جوان‌های ایرانی ایراد گرفته می‌شود اما این ایرادها وارد نیست چرا که تاثیرشان را در سینمای ایران می‌بینیم و این مسئله باعث سرافرازی همه ماست. آینده سینمای ایران در ساختار فیلمهای خوب و متفاوت قابل ترسیم است و هیچ عاملی بهتر از فرهنگ برای معرفی یک جامعه نیست.

نصیریان در انتها افزود: موفقیت جوان‌های ایرانی در خارج از ایران نیز قابل ستایش است اگر چه آنها در خاک کشورشان نیستند اما هموطن ما هستند. امیدوارم جوان های این مملکت به حرمت سفره‌ای به نام سینمای ایران و برکت آن که از اواخر دهه 40 شروع شد و بعد از انقلاب به شکوفایی رسید بدرخشند.

در بخش دیگری از تقدیرها مسعود جعفری جوزانی به خار تلاش بی‌وقفه و تاثیر در سینما و تلویزیون ایران از محمد خزاعی و مسعود کیمیایی جایزه خود را دریافت کرد.

وی بعد از گرفتن این جایزه گفت: افتخار بزرگی است که جایزه‌ام را از دست کیمیایی می‌گیریم مردی که دیدگاه نسل ما را تغییر داد و غیرت را به خیابان‌های تهران برگرداند.

اما سومین تقدیر به نام فرج‌الله سلحشور بود. نادر طالب زاده به همراه خزاعی، وزیر فرهنگ و ارشاد و جواد شمقدری این وظیفه را بر عهده گرفتند تا از وی تقدیر کنند.

سلحشور نیز پشت تریبون حاضر شد و گفت: گمان می کنم زبان سینما گویاترین و نادرترین زبان عصر حاضر است که خدا به فیلمسازها داده تا قدر خودشان را بدانند. برایم جای تعجب است که فیلمسازان معاصر خودشان را از خدا داناتر و تواناتر می‌دانند و به جای اینکه کلام خدا را در فیملهایشان بیان کننند کلام خودشان را بیان می‌کنند. جشنواره‌ها اگر بتوانند با ارایه الگوهای مناسب عامل رشد سینمای ایران شوند ارزش دارند و اگر نتوانند فیلمسازان را به کلام خدا برسانند هیچ ارزشی ندارند.

وی ادامه داد: بزرگی می‌گفت کسی که عارف نیست و در چارچوب اعتقادات والای اسلام فیلم نمی‌سازد هنرمند نیست. در واقع این تقدیر از فرج‌الله سلحشور نیست بلکه تجلیل از قرآن و خداوند است. اگر قصه گویی در راستای کلام خداوند و رساندن پیام خدا نباشد تلف کردن عمر خود و مردم است.