سطح آب دریاچه ارومیه نیم متر افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، ارسلان هاشمی پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران افزود: در اثر تغییر اقلیم، کاهش رواناب ها و بارش ها طی دهه اخیر سطح آب دریاچه ارومیه 240 سانتی متر کاهش یافته و حدود 10 میلیارد متر مکعب از حجم آن کاسته شده است.

به گفته مدیر عامل آب منطقه ای آذربایجان شرقی افزایش دما و به تبع آن تبخیر روند کاهش سطح دریاچه ارومیه را تشدیدکرده و موجب پایین آمدن کیفیت آب، لب شور و غیر قابل برداشت شدن آن در چاه های حاشیه دریاچه شده است.

سهم احداث سدها در بحران دریاچه ارومیه 6 درصد است

هاشمی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که حدود 27 درصد از کاهش سطح دریاچه ارومیه ناشی از توسعه کشاورزی در اطراف آن بوده، خاطر نشان کرد: به رغم برخی اظهارات محافل عمومی و حتی تخصصی، سهم احداث سدها در بحران دریاچه ارومیه تنها حدود پنج یا شش درصد است که در مقایسه با سایر عوامل اثرگذار رقم ناچیزی است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان با اشاره به پروژه های 24 گانه که در جلسات مدیریت اجرایی حوضه آبخیز دریاچه ارومیه در سطح کشور به ریاست معاون رئیس جمهور تصویب شده، اظهار داشت: هر یک از سازمان های محیط زیست، جهاد کشاورزی و شرکت های آب منطقه ای عهده دار اجرایی کردن بخشی از این تصمیمات در خصوص احیای دریاچه ارومیه و جبران کمبودها ی حوضه دریاچه شده اند، که این شرکت نیز 9 پروژه عملیاتی را در دستور کار خود قرار داده که از آن جمله می توان به آزادسازی و لایروبی بستر رودخانه های منتهی به دریاچه ارومیه، انجام عملیات امکان سنجی و اجرایی کردن طرح بارورسازی ابرها و انتقال حوضه به حوضه آب اشاره کرد.

هاشمی در خصوص اقدامات انجام یافته برای اجرایی نمودن باروری ابرها گفت: عملیات امکان سنجی باروری ابرها در نیمه دوم سال گذشته با برگزاری اولین سمینار بارورسازی ابرها آغاز و تا پایان سال 1389 بالغ بر 12 پرواز در اقصی نقاط استان انجام شد.

مدیر عامل آب منطقه ای آذربایجان شرقی در خصوص پروازهای اخیر برای باروری ابرها نیز گفت: طی سه روز اخیر با هشت ساعت پرواز، شلیک 600 گلوله یدور نقره به ابرها در حاشیه دریاچه ارومیه و پوشش 80 درصد از نقاط استان اثرات خوبی به دست آمد.

مهندس ارسلان هاشمی با اشاره با اینکه پیش بینی می شود بر اثر باروری ابرها 15 تا 20 درصد بارش ها اضافه شده باشد، خاطر نشان کرد: میزان بارش ها از ابتدای سال آبی تا کنون 172 میلی متر بوده و طی سه روز اول اردیبهشت ماه بیشترین بارش های استان در عجب شیر به میزان 76 میلی متر و مراغه به میزان 65 میلی متر گزارش شده است.

مدیر عامل آب منطقه ای آذربایجان شرقی در خصوص عملیاتی کردن طرح انتقال حوضه به حوضه آب به دریاچه ارومیه نیز با اعلام اختصاص ردیف اعتباری اجرایی برای این امر گفت: هدف این طرح انتقال 500 میلیون متر مکعب آب از سایر حوضه های آبی به دریاچه ارومیه است که نظیر آن در استان آذربایجان غربی نیز در حال اجرا است.

به گفته وی، از عمده ترین اهداف این طرح، تامین آب شرب، صنعت و بخش ناچیزی برای کشاورزی است که آثار مطلوبی در جلوگیری از برداشت های بی رویه از آبهای زیرزمینی و افت سفره های آبی و در جبران بخشی از کسری دریاچه ارومیه نقش خواهد داشت.