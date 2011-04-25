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۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۹:۵۸

مهلت نام نویسی زائران حج تمتع سال 90 تمدید شد

مهلت نام نویسی زائران حج تمتع سال 90 تمدید شد

سازمان حج و زیارت از هموطنانی که اولویت آنها اعلام شده است و قصد عزیمت به حج تمتع را دارند خواست هر چه سریع تر از طریق اینترنت و یا حضور در آژانسهای زیارتی در کاروانها نام نویسی کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، چنانچه تا چند روز آینده همه ظرفیت نام نویسی تکمیل نشود احتمال دارد از اولویتهای بعدی برای نام نویسی دعوت ‌شود .

همه افرادی که در سالهای گذشته با سند اولویت ‌دار در کاروانها نام نویسی کرده و به عللی مشرف نشده اند و اصل سند حج تمتع آنان از طریق مدیر کاروان به سازمان حج و زیارت تحویل داده شده است منوط به آنکه سند جدید 10 میلیون ریالی دریافت کنند، دارای اولویت تشرف به حج تمتع سال90 هستند.
 
امسال97 هزار نفر به حج تمتع اعزام خواهند شد که نام نویسی آنان قرار بود امروز پایان یابد اما این نام نویسی فعلا ادامه دارد.
 
 
کد مطلب 1296913

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