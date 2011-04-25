ضریب امنیت شغلی کارگران مازندران بسیار پایین است

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله دریابیگی صبح دوشنبه در نشست خبری به مناسبت آغاز بزرگداشت هفته کارگر در خانه کارگر قائم شهر افزود: خانه کارگر تشکیلات صنفی غیر دولتی است و ما هیچ بودجه ای از هیچ دولتی نداشتیم و نخواهیم داشت.

وی اظهار داشت: منابع مالی تشکیلات خانه کارگر از محل پرداخت حق عضویت کارگران و دوستدارن این تشکل، تامین می شود.

دریابیگی با اشاره به برگزاری دوره های آموزی کوتاه مدت برای کارگران و خانواده های آنان، تصریح کرد: سال گذشته بیش از هفت هزار و 800 نفر آموزش رایگان دریافت کردند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 42 هزار نفر عضو خانه کارگر مازندران هستند، افزود: یکی از اقدامات مهم این تشکل، ساماندهی کارگران و آموزش آنها در زمینه کار جمعی است تا نقش موثری در اداره کشور داشته باشند.

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران با اشاره به فعالیت صندوق حمایت، یادآور شد: این صندوق از محل حق عضویت کارگران راه اندازی شده و در 10 سال گذشته سعی کردیم به کارگران واحدهایی که به دلایل مختلف از جمله خصوصی سازی، کار خود را از دست دادند کمک کنیم.

وی با بیان اینکه در پایان سال 89 کارگران برخی واحدها کمک های غیرنقدی دریافت کردند، اظهار داشت: کارگران شرکت کاغذسازی حریر قائم شهر حدود 9 ماه حقوقی دریافت نکردند.

دریابیگی با اشاره به فعالیت های خانه کارگر در زمینه پروژه مسکن مهر، خاطرنشان کرد: این پروژها در فریدونکنار و آمل فعال هستند.

وی با بیان اینکه علی رغم مشکلات فراوان کارگران، سال 89 یکی از بهترین سال های تشکیلات کارگری بود خاطرنشان کرد: کارگران بیش از 100 سال آرزوی بیمه کارگران ساختمانی داشتند و خواستار این مسئله بودند.

دریابیگی با اشاره به اینکه متاسفانه تامین اجتماعی پس از تصویب این قانون در سال 87 از اجرایی کردن آن تا سال 89 سرپیچی کرده و این خواسته ی بحق کارگران اجرا نشد، گفت: سال گذشته در روز جهانی کارگر با تاکید مقام معظم رهبری، تامین اجتماعی مکلف به اجرای این مصوبه شد.

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران اظهار داشت: کارگرانی که پیش از اجرایی شدن این قانون دچار حوادث کار شدند باید از طریق بازرسی ادارات کار، مشمول این قانون شده و مستمری دریافت کنند در غیر این صورت و بی توجهی سازمان تامین اجتماعی به این مقوله، علیه سازمان شکایت خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه کارگران، سربازان اصلی جهاد اقتصادی هستند، تصریح کرد: نداشتن امنیت شغلی که شما خبرنگاران هم با این مسئله مواحه هستید از بزرگترین مشکلات کارگران است که این معضل، منشاء ناهنجاری های اجتماعی است.



دریابیگی افزود: 85 درصد کارگران از این معضل رنج می برند و زندگی کارگران پس از اخراج از کار دچار چالش شده و منجر به مشکلات اقتصادی می شود.



وی با بیان اینکه زندگی بسیاری از این افراد منجر به طلاق می شود گفت: این حرف را مستند عرض می کنم.



دریابیگی، قاچاق کالا و واردات بی رویه کالای خارجی را از دیگر مشکلات جامعه کارگری عنوان کرد و یادآور شد: درخواست ما در هفته کارگر، جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور است.



وی با تاکید بر اینکه خود را حافظ منافع انقلاب و ولایت فقیه می دانم و ضمن حمایت از اعزام زائران به بیت الله الحرام و عتبات عالیات، خاطرنشان کرد: از مسئولان می خواهیم درباره سوغات زائران تدبیری اندیشیده و بازارچه مرزی را ترتیب دهند تا از ورود کالای خارجی به کشور جلوگیری شود.



دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران اظهار داشت: خارج شدن هر هزار دلار ارز از کشور موجب می شود که یک فرصت اشتغال از دست برود.



وی، افزایش سود بانکی را از دیگر معضلات خصوصی سازی دانست و با تاکید بر اجرای اصل 44 قانون اساسی و اعلام این موضوع که اجرای اصل 44 عامل عدالت اجتماعی است، گفت: اما اجرای این اصل در مازندران مظلوم ما برعکس عمل شده و کارگران بسیاری به موجب خصوصی سازی شغل خود را از دست داده اند.



وی با بیان اینکه بیش از نیمی از جمعیت مازندران مشمول قانون کار هستند افزود: نیمی از این جمعیت مشمول قانون کار هم بیمه نیستند و کارفرما از اجرای قانون کار و عدالت اجتماعی طفره می رود.



دریابیگی با اشاره به اینکه امیدواریم وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی وظایف قانونی خود را به درستی اجرا کنند یادآور شد: تشکیلات خانه کارگر جز مدت کوتاهی در دوره وزارت جهرمی هیچ مشکلی با وزارت کار نداشته است.



وی خاطرنشان کرد: قانون کار پس از قانون اساسی، از محوری ترین و شاخص ترین قوانین کشور و به نوعی قانون مادر است.



دریابیگی قانون کار را از مهمترین دستاوردهای جمهوری اسلامی دانست که منجر به تحقق عدالت اجتماعی شده و در ادامه افزود: قراردادهای سفید امضا از دیگر مشکلات جامعه کارگری است که باید با فرهنگ سازی و باورهای اعتقادی در جامعه ما بیشتر در این زمنیه دقت شود.



دریابیگی با بیان اینکه نرخ بیکاری به ویژه در قائم شهر بسیار بالاست تصریح کرد: بیش از 10 هزار نفر در دوران طلایی نساجی در این کارخانجات مشغول به کار بودند و امروز به کمتر از هزار نفر کاهش یافته اند و عامل آن سوء مدیریت، واردات کالا، قاچاق کالا و خصوصی و مسائل اینچنینی بوده است.



دبیراجرایی خانه کارگر مازندران اظهار داشت: تشکیلات خانه کارگر در زمینه نساجی پرداخت حقوق معوق کارگران، حفظ موجودیت های نساجی و دعوت از مسئولان برای فاصله گرفتن از حاشیه ها و پیش رفتن با وحدت کلمه است.



وی گفت: با اجرای این مسائل نه تنها مشکلا نساجی حل خواهد شد بلکه سبب می شود این واحدها بیش از پنج هزار نیرو در قائم شهر داشته باشند.



دریابیگی با بیان اینکه قائم شهر مرکز مرکبات مازندران است یادآور شد: اما در بازار ما پرتقال پاکستانی و مصری عرضه می شود که چوب حراج به سرمایه داخلی است.



وی خاطرنشان کرد: رسانه ملی هم به تبلیغ استفاده از کالای خارجی می پردازد.



دریابیگی با بیان اینکه در سال 88 قانون همسان سازی به صورت کامل اجرا نشد گفت: این مسئله یکی از مطالبات ما است و یکی از موارد مد نظر نمایندگان مجلس در بودجه 90 ، رفع دغدغه خاطر بازنشستگان است.