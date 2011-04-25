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۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۱:۵۹

یحیی‌زاده در گفتگو با مهر:

دولت اعتقادی به تشکیل وزارت ورزش ندارد/ فشار قوه قضائیه کارآمدتر است!

دولت اعتقادی به تشکیل وزارت ورزش ندارد/ فشار قوه قضائیه کارآمدتر است!

عضو کمیته تربیت بدنی و جوانان مجلس با انتقاد از تاخیر چند ماهه دولت در تشکیل وزارت ورزش و جوانان تاکید کرد: به نظر می رسد دولت اعتقادی به تشکیل وزارت ورزش ندارد، به همین خاطر قوه قضائیه برای اجرای قانون در این زمینه ورود کرده است.

جلال یحیی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: دولت از دی‌ماه سال گذشته می توانست با معرفی سرپرست برای اجرای قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان اقدام کند ولی با گذشت نزدیک به چهار ماه هنوز اتفاقی در این زمینه صورت نپذیرفته و دولت اساسا اعتقادی به تشکیل وزارتخانه برای اداره ورزش ندارد.

یحیی‌زاده با بیان اینکه "دولت معتقد است با ساختار فعلی بهتر می‌تواند ورزش کشور را اداره کند"، افزود: به هرحال اگر نظر دولت درست هم باشد ولی قانونی که نمایندگان مجلس به آن رای موافق داده‌اند و آن را تصویب کرده‌اند باید اجرا شود و عمل نکردن به آن به نوعی مقابله با قانون است.

وی با بیان اینکه مجلس بارها از طریق نمایندگان بصورت شفاهی و بصورت مکتوب از طریق رئیس مجلس تذکر لازم را برای اجرای این قانون به دولت داده است، اظهار داشت: مجلس تمامی مسیرهای قانونی را در این زمینه طی کرده ولی به نظر می رسد برای اعمال مسئولیت‌های نظارتی فشار قوه قضائیه به دولت کارآمدتر خواهد بود و از همین رو قوه قضائیه در این زمینه ورود کرده است تا دولت را به اجرای قانون مجاب کند.

عضو کمیته تربیت بدنی و جوانان مجلس با تاکید بر اینکه تاخیر در تشکیل وزارت ورزش و جوانان به آینده ورزش کشور لطمه خواهد زد و موجب از دست دادن سال مهم پیش از المپیک خواهد شد، اظهار داشت: بلاتکلیفی فعلی به نفع ورزش کشور نیست و خسارت‌های جبران ناپذیری به همراه خواهد داشت که امیدوارم دولت مسئولیت چنین تاخیری را بپذیرد و در صورت بروز ناکامی‌ها پاسخ قانع کننده‌ای برای نمایندگان مجلس داشته باشد.

یحیی‌زاده در خصوص مطرح شدن نام یک زن برای وزارت ورزش و جوانان تصریح کرد: بنده هم این موضوع را شنیده‌ام و در این زمینه مجلس حساسیت و نگاه جنسیتی ندارد و بیش از همه بدنبال کارایی، علاقمندی و تخصص در مدیریت ورزش است و امیدوارم فردی برای این مسئولیت انتخاب شود که از توانمندی و تعامل قانونی و مفید برای اداره ورزش برخوردار باشد. 

مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دوازدهم دی‌ماه با 141 رای به طرح تاسیس وزارت ورزش و جوانان رای موافق داد ولی با گذشت حدود چهار ماه هنوز از سوی دولت وزیری برای این وزارتخانه معرفی نشده است.

کد مطلب 1296923

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