دولت اعتقادی به تشکیل وزارت ورزش ندارد/ فشار قوه قضائیه کارآمدتر است!

جلال یحیی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: دولت از دی‌ماه سال گذشته می توانست با معرفی سرپرست برای اجرای قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان اقدام کند ولی با گذشت نزدیک به چهار ماه هنوز اتفاقی در این زمینه صورت نپذیرفته و دولت اساسا اعتقادی به تشکیل وزارتخانه برای اداره ورزش ندارد.

یحیی‌زاده با بیان اینکه "دولت معتقد است با ساختار فعلی بهتر می‌تواند ورزش کشور را اداره کند"، افزود: به هرحال اگر نظر دولت درست هم باشد ولی قانونی که نمایندگان مجلس به آن رای موافق داده‌اند و آن را تصویب کرده‌اند باید اجرا شود و عمل نکردن به آن به نوعی مقابله با قانون است.

وی با بیان اینکه مجلس بارها از طریق نمایندگان بصورت شفاهی و بصورت مکتوب از طریق رئیس مجلس تذکر لازم را برای اجرای این قانون به دولت داده است، اظهار داشت: مجلس تمامی مسیرهای قانونی را در این زمینه طی کرده ولی به نظر می رسد برای اعمال مسئولیت‌های نظارتی فشار قوه قضائیه به دولت کارآمدتر خواهد بود و از همین رو قوه قضائیه در این زمینه ورود کرده است تا دولت را به اجرای قانون مجاب کند.

عضو کمیته تربیت بدنی و جوانان مجلس با تاکید بر اینکه تاخیر در تشکیل وزارت ورزش و جوانان به آینده ورزش کشور لطمه خواهد زد و موجب از دست دادن سال مهم پیش از المپیک خواهد شد، اظهار داشت: بلاتکلیفی فعلی به نفع ورزش کشور نیست و خسارت‌های جبران ناپذیری به همراه خواهد داشت که امیدوارم دولت مسئولیت چنین تاخیری را بپذیرد و در صورت بروز ناکامی‌ها پاسخ قانع کننده‌ای برای نمایندگان مجلس داشته باشد.

یحیی‌زاده در خصوص مطرح شدن نام یک زن برای وزارت ورزش و جوانان تصریح کرد: بنده هم این موضوع را شنیده‌ام و در این زمینه مجلس حساسیت و نگاه جنسیتی ندارد و بیش از همه بدنبال کارایی، علاقمندی و تخصص در مدیریت ورزش است و امیدوارم فردی برای این مسئولیت انتخاب شود که از توانمندی و تعامل قانونی و مفید برای اداره ورزش برخوردار باشد.

مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دوازدهم دی‌ماه با 141 رای به طرح تاسیس وزارت ورزش و جوانان رای موافق داد ولی با گذشت حدود چهار ماه هنوز از سوی دولت وزیری برای این وزارتخانه معرفی نشده است.