همایش سالیانه انجمن پزشکان کودکان ایران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر غلامرضا خاتمی رئیس انجمن پزشکان کودکان ایران گفت: هدف از برگزاری این همایش ارتقاء دانش بیماریهای اطفال و انتقال آخرین اطلاعات به همکاران متصص کودکان است.

وی گفت : تا کنون 250 مقاله با موضوعات بیماریهای نوزادان، بیماریهای گوارش کودکان، عفونی کودکان ، اعصاب کودکان ، کلیه کودکان به انجمن رسیده که 200 مقاله پذیرفته شده بصورت سخنرانی و پوستر در ایام برگزاری همایش ارائه می گردد.

خاتمی افزود: در این همایش متخصصین اطفال ، پزشکان عمومی ، فوق تخصصهای گوارش کلیه ، اعصاب، تغذیه ، تکامل ، نوزادان، خون ،غدد از سراسر کشور حضور خواهند داشت و علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن 66968317 تماس بگیرند.