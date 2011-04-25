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۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۰:۰۰

همایش سالیانه انجمن پزشکان کودکان ایران برگزار می شود

همایش سالیانه انجمن پزشکان کودکان ایران برگزار می شود

همایش سالیانه انجمن پزشکان کودکان ایران همزمان با سی و دومین بزرگداشت استاد محمد قریب 23 لغایت 28 اردیبشهت ماه جاری توسط انجمن پزشکان کودکان ایران و همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با حضور 800 متخصص کودکان از سراسر کشور در مرکز همایشهای دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر غلامرضا خاتمی رئیس انجمن پزشکان کودکان ایران گفت: هدف از برگزاری این همایش ارتقاء دانش بیماریهای اطفال و انتقال آخرین اطلاعات به همکاران متصص کودکان است.

وی گفت : تا کنون 250 مقاله با موضوعات بیماریهای نوزادان، بیماریهای گوارش کودکان، عفونی کودکان ، اعصاب کودکان ، کلیه کودکان به انجمن رسیده که 200 مقاله پذیرفته شده بصورت سخنرانی و پوستر در ایام برگزاری همایش ارائه می گردد.

خاتمی افزود: در این همایش متخصصین اطفال ، پزشکان عمومی ، فوق تخصصهای گوارش کلیه ، اعصاب، تغذیه ، تکامل ، نوزادان، خون ،غدد از سراسر کشور حضور خواهند داشت و علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن 66968317 تماس بگیرند.

کد مطلب 1296924

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