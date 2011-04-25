مرمت خانه تاریخی صدیق در دامغان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، حمید یزدانی در جمع خبرنگاران سمنانی اظهار داشت: این خانه تاریخی با صرف اعتباری حدود 490 میلیون ریال مرمت می شود.

به گفته وی با توجه به اعتبار اختصاص یافته، فاز اول مرمت این بنای تاریخی از اواخر فروردین ماه امسال آغاز شده است.

وی گفت: مرحله اول مرمت این بنای تاریخی شامل جمع آوری نخاله های ساختمانی، آجرهای غیر قابل استفاده، کف سازی های و کاهگلهای فرسوده و کاهگل دادن پشت بام، کفسازی با آجر و سنگ ، مرمت ستونها و تیرهای فرسوده و .... است.

یزدانی ابراز امیدواری کرد: فاز اول مرمت این بنای تاریخی تا سه ماه آینده به اتمام برسد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان با بیان اینکه قدمت این بنا به دوره قاجاریه بازمی گردد، گفت: این خانه تاریخی به شماره 22753 در فهرست آثارملی به ثبت رسیده است.