رادیو البرز نقش سازنده ای در انعکاس مسائل مردم دارد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، حجت الاسلام دکتر علی اکبر ایمانی به مناسبت روز تاسیس رادیو با حضور در شبکه رادیویی البرز به بیان اهمیت رادیو و نقش تاثیرگذار این رسانه در جامعه پرداخت.

وی اظهار داشت: رادیو رسانه ای است که دسترسی به آن خیلی کم هزینه است و نسبت به بعضی از رسانه ها ی دیگر و نقشی که می تواند رادیو در انعکاس خواسته ها و مطالبات مردم داشته باشد و همینطور نقشی که در بیان خدمات و کارهایی که مسئولین در بخشهای مختلف جامعه انجام می دهند این نقش می تواند یک نقش بی بدیل باشد.

ایمانی ادامه داد: رادیو می تواند در تعامل بین مردم و مسئولین به صورت ویژه اثر گذار و کار کرد داشته باشد و رادیو رسانه ای است که مردم می توانند هم صدا وهم خواسته هایشان را مطرح کنند و مسئولین هم خدمات خود را ارائه دهند.

ایمانی خاطرنشان کرد: امام خمینی (قدس سره شریف)تاکید داشتند در هفته دولت (دولت مردان )کسانی که به مردم خدمت می کنند بیایند خدمات خود را مطرح کنند که این کار باعث امید و دلگرمی آنها شود و در واقع مردم احساس آرامش کنند و آنها ببینند که مسئولان در حال تلاش و خدمت هستند واز مردم و خواسته های آنها غافل نیستند و از طرفی هم تبلیغات دشمن را که می خواهند سیاه نمایی کنند که یعنی مسئولان برای مردم کاری انجام نمی دهند را خنثی کنند و با تعامل میان مردم و شهروندان این می تواند یک نقش بی بدیل را ایفا کنند.

وی بیان کرد: یکی از بحثهایی که در جمهوری اسلامی مطرح است حکومت جمهوری رایک حکومت مردمی می داند و رهبر خودش را خادم مردم می داند مسئولان قطعا این حکومت در رده های مختلف باید این نگاه خدمت را به خودش داشته باشد واز این جهت به خواسته های مردم ارائه دهند و در رادیو مصاحبه کنند و اگر نقدهایی هم است این نقد ها را جواب دهند و در جبران آن برآیند.

ایمانی یادآور شد: همانطور که می گوییم رادیو باید مطالبات مردم را مطرح بکند از آن طرف هم مسئولان انتظار دارند جایی خدمتی نا دیده گرفته نشود یااگر خدایی نکرده خدمتی خیانت قلمداد می شود را ،رادیو این فرصت را برای مسئولان ایجاد می کند تا از خودش دفاع کند از برنامه اش از کاری که برای مردم انجام داده است.

وی عنوان کرد: باید ارتباط را قوی تر کرد یعنی رادیو باید به میان مردم برود حرفها را از روزنامه ها و مجله ها بگیرند اگر رادیو می خواهد ارتباطش را با مردم بیشتر کند باید توی مراسم مختلف و در واقع از زندگی مردم آگاه باشد و مشکلات آنها را منعکس کنندتا مسئولین انجام وظیفه کنند .

این مسئول در خصوص رادیو البرز نیز بیاان کرد: رادیوالبرز رادیویی است که مسائل و مشکلات مردم را مطرح می کند این رادیو علاوه بر پرداختن به مسائل عام به صورت ویژه نیز به مشکلات استان خود می پردازد.

وی عنوان کرد: رادیو البرز یک نقش خوب وسازنده ای برای انعکاس صدای مردم و پاسخ مسئولان دارد و صدای خوب و آشنایی است و مردم را به آینده امیدوار و دلگرم می کند.