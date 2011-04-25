فراخوان جشنواره خاطره نویسی رزمندگان مازندران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید صمد حسینی معاون فرهنگی اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس مازندران، در رابطه با برگزاری جشنواره خاطره نویسی در غرب کشور گفت: این جشنواره مربوط به رزمندگانی است که در مناطق عملیاتی کردستان، کرمانشاه و آذربایجان حضور داشتند.

وی افزود: قرار است از خاطرات کلیه رزمندگانی که در این مناطق حضور داشتند مسابقه ای همراه با برگزاری نشست در پنجم مرداد ماه سال جاری برگزار شود.

حسینی، با اشاره به اینکه آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره در مجموعه ای مکتوب و منتشر می شود تصریح کرد: فرصت ارسال آثار به این جشنواره تا پایان اردیبشهت ماه است.

معاون فرهنگی اداره کل حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس مازندران یادآور شد: اطلاعات بیشتر در این زمنیه از طریق شبکه استانی، رسانه های مکتوب و مجازی و بنرهای سطح شهر به علاقمندان ارائه می شود.

وی، هدف از برگزاری این جشنواره را غنی سازی تاریخ شفاهی دفاع مقدس و تبدیل آن به اسناد ماندگار دوره پایداری دانست و خاطرنشان کرد: قصد داریم به نحوی این مستندات را در قضاوت حوادث جنگ مورد استفاده قرار دهیم.

حسینی، با بیان اینکه آثار ارسالی توسط داوران ادبی و نظامی ممیزی خواهد شد افزود: اعتبار آن می تواند اطمینان خاطر برای کسانی ایجاد کند که به دنبال درک دقیق حوادث و وقایع جنگ هستند.

وی، با اشاره به اینکه به 10 اثر برتر جشنواره جوایزی اهدا خواهد شد تصریح کرد: آثار کسانی که به عنوان اثر برتر انتخاب نشده اما تا حدی از امتیاز را به دست آوردند در کتاب جشنواره چاپ می شود.