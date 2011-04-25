حمایت ترکیه از شناسایی فلسطین/ موضع گیری سوال برانگیز بان درباره لبنان

ناکامی شورای امنیت در حل بحران یمن
شورای امنیت سازمان ملل متحد 30 فروردین ماه نخستین نشست خود درباره یمن را بدون نتیجه و راهکاری برای حل بحران یمن پایان داد.
اعضای این نشست تنها به ابراز نگرانی از کشتار معترضین در یمن توسط رژیم دیکتاتوری علی عبدالله صالح اکتفا کردند. آلمان و لبنان دو عضو غیر دائم شورای امنیت بیانیه ای را ارائه کردند که شمار کمی از اعضای این شورا با آن مخالفت کردند.
کشته شدن 9 هزار افغانی در 4 سال گذشته
بر اساس اعلام نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل حدود 9 هزار غیر نظامی طی 4 سال گذشته در افغانستان کشته شده اند و همچنان کسی پاسخگوی این همه تلفات نیست.
در گزارش تازه ای که از سوی "یوناما" یا دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان منتشر شده، آمده است: "بیشتر این غیر نظامیان بر اثر انفجار مین های کنار جاده ای، حملات انتحاری و پرتاب موشکها با اهداف نامعلوم کشته شده اند." یوناما از طرفهای جنگ خواسته است که در جریان درگیریهای خود به زندگی مردم بیگناه توجه داشته باشند.
مالاریا سالانه 781 هزار قربانی می گیرد
دبیرکل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز بین المللی مالاریا (25 آوریل برابر با 5 اردیبهشت) اعلام کرد مالاریا هر سال 781 هزار نفر قربانی می گیرد که اکثر آنها کودک هستند.
در پیام بان کی مون آمده است از سال 2008 بیش از 600 میلیون آفریقایی به دلیل توزیع 300 میلیون پشه بند با دوام ضد حشره زنده مانده اند.
حمایت ترکیه از شناسایی کشور فلسطین
"ارتوغرول آپاکان" سفیر آنکارا در سازمان ملل متحد سوم اردیبهشت ماه در نشست شورای امنیت گفت: ترکیه از اعلام استقلال کشور فلسطین در مجمع عمومی آتی سازمان ملل حمایت می کند.
وی تاکید کرد: اکنون دیگر زمان همبستگی جهانی با فلسطینیها و کمک به آنان برای زندگی در صلح و آرامش فرا رسیده است.
آپاکان افزود: اگر فلسطینیها نشان دهند که آمادگی عضویت در سازمان ملل به عنوان یک کشور مستقل را دارند، جامعه جهانی نباید چشمان خود را بر این حق آنان ببندد.
کشته شدن دهها کودک در ناآرامیهای کشورهای عربی
بنا بر اعلام صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در اعتراضات خشونت بار کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا دهها کودک قربانی شده اند.
بر این اساس، تنها در درگیریهای اخیر شهر مصراته لیبی دست کم 20 کودک جان باخته اند. این در حالی است که شمار کودکان کشته شده در درگیریهای یمن به 26 نفر رسیده است.
معاون دبیرکل حزب الله لبنان با اشاره به موضع گیری دبیرکل سازمان ملل درباره لبنان ضمن بی ارزش دانستن آن از دیدگاه مقاومت، وی را مجری سیاستهای دیکته شده رژیم اسرائیل دانست.
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