حمایت ترکیه از شناسایی فلسطین/ موضع گیری سوال برانگیز بان درباره لبنان

ناکامی شورای امنیت در حل بحران یمن

شورای امنیت سازمان ملل متحد 30 فروردین ماه نخستین نشست خود درباره یمن را بدون نتیجه و راهکاری برای حل بحران یمن پایان داد.

اعضای این نشست تنها به ابراز نگرانی از کشتار معترضین در یمن توسط رژیم دیکتاتوری علی عبدالله صالح اکتفا کردند. آلمان و لبنان دو عضو غیر دائم شورای امنیت بیانیه ای را ارائه کردند که شمار کمی از اعضای این شورا با آن مخالفت کردند.

کشته شدن 9 هزار افغانی در 4 سال گذشته

بر اساس اعلام نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل حدود 9 هزار غیر نظامی طی 4 سال گذشته در افغانستان کشته شده اند و همچنان کسی پاسخگوی این همه تلفات نیست.

در گزارش تازه ای که از سوی "یوناما" یا دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان منتشر شده، آمده است: "بیشتر این غیر نظامیان بر اثر انفجار مین های کنار جاده ای، حملات انتحاری و پرتاب موشکها با اهداف نامعلوم کشته شده اند." یوناما از طرفهای جنگ خواسته است که در جریان درگیریهای خود به زندگی مردم بیگناه توجه داشته باشند.

مالاریا سالانه 781 هزار قربانی می گیرد

دبیرکل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز بین المللی مالاریا (25 آوریل برابر با 5 اردیبهشت) اعلام کرد مالاریا هر سال 781 هزار نفر قربانی می گیرد که اکثر آنها کودک هستند.

در پیام بان کی مون آمده است از سال 2008 بیش از 600 میلیون آفریقایی به دلیل توزیع 300 میلیون پشه بند با دوام ضد حشره زنده مانده اند.

حمایت ترکیه از شناسایی کشور فلسطین

"ارتوغرول آپاکان" سفیر آنکارا در سازمان ملل متحد سوم اردیبهشت ماه در نشست شورای امنیت گفت: ترکیه از اعلام استقلال کشور فلسطین در مجمع عمومی آتی سازمان ملل حمایت می کند.

وی تاکید کرد: اکنون دیگر زمان همبستگی جهانی با فلسطینیها و کمک به آنان برای زندگی در صلح و آرامش فرا رسیده است.

آپاکان افزود: اگر فلسطینیها نشان دهند که آمادگی عضویت در سازمان ملل به عنوان یک کشور مستقل را دارند، جامعه جهانی نباید چشمان خود را بر این حق آنان ببندد.

کشته شدن دهها کودک در ناآرامیهای کشورهای عربی

بنا بر اعلام صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در اعتراضات خشونت بار کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا دهها کودک قربانی شده اند.

بر این اساس، تنها در درگیریهای اخیر شهر مصراته لیبی دست کم 20 کودک جان باخته اند. این در حالی است که شمار کودکان کشته شده در درگیریهای یمن به 26 نفر رسیده است.

آمارهای یونیسف همچنین حاکی از کشته شدن 9 کودک در درگیریهای جنوب سوریه است. "آنتونی لیک" از مقامات یونیسف با اعلام این مطلب در نیویورک از زخمی شدن دست کم 800 کودک در خشونتهای یمن خبر داد.

تاکید بان کی مون بر بهبود ایمنی تاسیسات هسته ای

دبیرکل سازمان ملل متحد از کشورهای دارنده فناوری هسته ای خواست بهبود ایمنی تاسیسات هسته ای را در دستور کار خود قرار دهند.

"بان کی مون" 31 فروردین ماه طی سخنانی در محل نیروگاه هسته ای چرنوبیل از همه دارندگان فناوری هسته ای خواست به منظور جلوگیری از تکرار چنین فاجعه ای ایمنی تاسیسات هسته ای خود را بهبود بخشند.

به گفته وی، جامعه جهانی باید منافع و مضرات انرژی هسته ای را بار دیگر مورد بررسی قرار داده و برنامه های جامعی برای حفظ تاسیسات هسته ای از حوادث طبیعی و غیرطبیعی از جمله حملات تروریستی تدوین کند.

واکنش حزب الله لبنان به مواضع سوال برانگیز دبیرکل سازمان ملل

معاون دبیرکل حزب الله لبنان با اشاره به موضع گیری دبیرکل سازمان ملل درباره لبنان ضمن بی ارزش دانستن آن از دیدگاه مقاومت، وی را مجری سیاستهای دیکته شده رژیم اسرائیل دانست.

"شیخ نعیم قاسم" تاکید کرد: "بان کی مون" تسلیم دیکته های اسرائیل شده است و بنابرین صلاحیت ندارد که درباره لبنان اظهار نظر کند. مقاومت به این موضع گیری های دبیرکل سازمان ملل متحد وقعی نمی نهد، زیرا سرمنشاء آن اسرائیل و آمریکا و طرفدارانشان هستند و این اظهارات از طرف فرد صالحی اتخاذ نمی شود.

بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد با حمله به حزب الله مدعی شد این حزب عامل اصلی مشکلات لبنان است و باید سلاح خود را بر زمین گذاشته و فقط به صورت یک حزب سیاسی فعالیت کند.