صدور شناسنامه های مکانیزه در آذربایجان شرقی/ لیست پرطرفدارترین اسامی

حسن صومی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: به زودی تجهیزات لازم فنی چاپ این شناسنامه ها تحویل آذربایجان شرقی خواهد شد تا فرایند صدور شناسنامه های مکانیزه در استان تسهیل شود .

وی اظهار امیدواری کرد، تا پایان سالجاری تعداد بیش از 70 هزار جلد شناسنامه تعویضی و المثنی در سراسر آذربایجان شرقی جمع آوری و در قالب شناسنامه های مکانیزه چاپ و عرضه شود .

راه اندازی 5 دفتر پیشخوان جدید خدمات ثبت احوال تا پایان امسال

سرپرست اداره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی همچنین از راه اندازی پنج دفتر پیشخوان جدید خدمات ثبت احوال در استان تا پایان امسال خبر داد و گفت: در حال حاضر تعداد چهار دفتر پیشخوان خدمات ثبت احوالی در سطح کلانشهر تبریز فعال است که در طول سالجاری یک واحد جدید به مجوع آن ها اضافه و چهار واحد دیگر در سایر شهرستان ها تاسیس و راه اندازی خواهد شد .

وی با اشاره به طرح استقرار منظم مامورین اداره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی در بیمارستان ها و آرامستان های استان و ثبت و انعکاس دقیق ولادت و فوت خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیمارستان های الزهرا(س) و طالقانی تبریز و نیز بیمارستان شهید بهشتی مراغه تحت پوشش این طرح هستند و تا پایان امسال نیز بیمارستان 29 بهمن تبریز هم به جمع بیمارستان های تحت پوشش این طرح اضافه خواهد شد .

تمهید مقدمات برای آغاز اجرای طرح صدور کارت ملی هوشمند

صومی، از تمهید شرایط لازم برای آغاز اجرای طرح صدور کارت ملی هوشمند در آذربایجان شرقی خبر داد و افزود: اجرای این طرح تا پایان برنامه پنجم توسعه ادامه خواهد یافت .

وی خاطرنشان کرد: مهم ترین ویژگی کارت ملی هوشمند برخورداری از ارائه 53 خدمت مختلف الکترونیکی شخصی و عمومی برای دارندگان آن است .

تاسیس10 نمایندگی جدید ادارات ثبت احوال در آذربایجان شرقی

سرپرست اداره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی همچنین از نهایی شدن تاسیس و راه اندازی تعداد 10 نمایندگی جدید ادارات ثبت احوال در سطح این استان خبر داد .

وی یادآور شد: اداره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی اجرای طرح تهیه آرشیو گنجینه اسناد هویتی مشاهیر و مفاخر اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دوره های مختلف تاریخی این استان را با جدیت کامل ادامه خواهد داد .

آغاز اجرای طرح آرشیو الکترونیکی اسناد وقایع ولادت و فوت

صومی، همچنین از آغاز اجرای طرح آرشیو الکترونیکی اسناد وقایع ولادت و فوت در آذربایجان شرقی خبر داد و گفت: اجرای این طرح تا اواخر سال 91 ادامه خواهد داشت .

مهدی و زهرا بیشترین اسامی انتخابی نوزادان آذربایجان شرقی

وی همچنین در مورد فراوانی نام نوزدان آذربایجان شرقی در سال گذشته خاطر نشان کرد: به تریتب در بخش نوزادان پسر اسامی "مهدی"، "علی"، "ابوالفضل"، "امیرحسین" دارای بیشترین فراوانی است .

صومی افزود: در بین نوزدان دختر نیز اسامی "زهرا"، "فاطمه"، "اسراء" و "هستی" بیش از دیگر اسامی در مراکز ثبت احوال آذربایجان شرقی ثبت شده اند .

میانگین سن ازدواج پسران و دختران آذربایجان شرقی 26.5 و 22 سال

وی با اشاره به این مطلب که سال گذشته میانگین سن ازدواج پسران و دختران آذربایجان شرقی به ترتیب26.5 و 22 سال بوده است، گفت: طی سال گذشته تعداد شش هزار و 406 فقره طلاق و 46 هزار و 900 فقره ازدواج در سطح مناطق مختلف آذربایجان شرقی ثبت شده است .

صومی تعداد متولدین و فوت شدگان آذربایجان شرقی در طول سال گذشته را به ترتیب 67 هزار و 709 و 22 هزار و 309 نفر اعلام کرد .

سرپرست اداره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی به کسب عنوان برتر کشوری این اداره کل طی سال گذشته در دو موضوع طرح پوشش وقایع ولادت و فوت و نیز اطلاع رسانی و تهیه گنجینه اسناد هویتی مشاهیر و مفاخر اجتماعی، سیاسی و فرهنگی اشاره کرد و گفت: هکاری مسئولان مراکز مختلف بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی و دهیاران مراکز روستایی تا به امروز نتایج مطلوبی در خصوص تحقق اهداف متعالی ثبت وقایع ولادت و فوت مورد نظر مسئولان اداره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی به دنبال داشته است .