دولت بخش خصوصی را رقیب خود نداند

به گزارش خبرنگار مهر، داوود دانش جعفری روز دوشنبه در گردهمایی هفتگی جامعه انجمن های اسلامی اصناف و بازار که در مسجد امام خمینی برگزار شد، در خصوص نامگذاری سال 90 به عنوان سال جهاد اقتصادی، تصریح کرد: جهاد به معنای تلاش زیاد است از این رو شاهد آن بودیم که امام خمینی (ره) جهاد سازندگی را تشکیل دادند و در آن همه اقشار نقش مهم و موثری را ایفا نمودند، بنابراین در حال حاضر نیز همان نقش از سوی مردم و مسئولان دنبال و پیگیری شود.

وی تصریح کرد: برای افزایش رشد اقتصادی ایران باید جایگاه و نقش بخش خصوصی را مهم و تاثیر گذار ارزیابی کنیم چرا که بخش خصوصی از ظرفیت بسیار بالا برخوردار است.

دانش جعفری تصریح کرد: رشد اقتصادی ایران 4.8 درصد است ، در صورتیکه این رشد اقتصادی باید افزایش چشم گیری یابد از این رو معتقدم بخش خصوصی می تواند در افزایش رشد اقتصادی ایران تاثیر گذار باشد.

وی در ادامه با اشاره به جایگاه اصل 44 قانون اساسی تصریح کرد: اقتصاد ایران همواره بر اساس دو بال بخش خصوصی و دولتی حرکت می کند پس نمی توان جایگاه بخش خصوصی را نادیده گرفت و یا فقط بر برتری دولت تاکید کرد.

این اقتصاد دان اظهار داشت: تقویت اقتصاد در صورتیکه محقق می شود که بخش خصوصی در عرصه اقتصاد موثر واقع شود ، ضمن اینکه دولت در بها دادن به بخش خصوصی نباید گزینشی عمل کند.

دانش جعفری خطاب به بازاریان گفت: شما که در اقتصاد ایران نقش تاثیرگذاری را ایفا می کنید باید به این سئوال پاسخ دهید که چه کسانی برای اقتصاد ایران موانعی را ایجاد می کنند و برای رفع این موانع باید چه راهکارهایی را اتخاذ کرد.

وی افزود: در حوزه صنعت نفت هنوز پالایشگاه خصوصی وجود ندارد در صورتیکه کشورهای خارجی ابتکارات خود را مطرح می کنند اما بخش خصوصی تا کنون ابتکارات و نظرات خود را در این زمینه اعلام نکرده است.