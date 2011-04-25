سمنان آماده انتقال بخشی از خدمات گمرکی تهران به استان است

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، عباس رهی در نشست واگذاری برخی اختیارات ستاد گمرک کشور به گمرک استان سمنان گفت: استان سمنان برای برعهده گرفتن بسیاری از خدمات و امور گمرکی که اکنون در تهران انجام می شود آمادگی دارد.
وی افزود: در دیدار با رئیس کل گمرک کشور در خصوص انتقال بخشی از گمرگ کشور به استان سمنان گفتگو و رایزنی کردیم که امیدواریم به نتیجه برسد.
وی بر تلاش برای آماده کردن زیرساخت ها در استان و گمرک استان برای واگذاری و انجام برخی اختیارات گمرک کشور تاکید کرد.
استاندار سمنان اضافه کرد: بسیاری از خدمات کشور در استان تهران متمرکز شده است در صورتی که نیازی به این امر نیست و تنها مسائل حاکمیتی باید در تهران باشد.
رهی با اشاره به ویژگی های استان سمنان با ویژگی هایی نظیر داشتن وسعت و زمین بسیار، شبکه ریلی و جاده ای مناسب گفت: این استان با قرار گرفتن در مرکز کشور و همچنین داشتن آب و هوای مناسب پتانسیل خوبی برای بر عهده گرفتن بسیاری از اختیارات گمرک دارد.
استاندار سمنان، با بیان امکانات و قابلیتهای گوناگون استان در زمینه های علمی و صنعتی، حمل و نقل، انرژی و زمین، گفت: زیرساختهای سرمایه گذاری بخش خصوصی در گمرک این استان فراهم است.
معاون اداری مالی گمرک کشور نیز در این نشست گفت: امتیازات گمرکی ویژه استان در ارتقا ساختار سازمانی و واگذاری اختیارات ستاد گمرک جمهوری اسلامی ایران به این استان، تاثیرگذار خواهد بود.
غلامرضا فاتحی در این جلسه موافقت اولیه تفویض اختیار به بخش خصوصی برای واگذاری تخلیه و بارگیری بر اساس ماده 58 قانون گمرکی به استان اعلام کرد.
وی با یادآوری فعالیت167 واحد گمرکی در کشور، تخصصی کردن گمرک برخی استانها را از رویکردهای مهم گمرک کشور دانست.
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