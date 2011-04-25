استقبال از اجرای سالار عقیلی در افتتاحیه جشنواره کیش

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به کیش، حاشیه‌های این مراسم بدین شرح است:

* مراسم افتتاحیه که قرار بود ساعت 20 آغاز شود با نیم ساعت تاخیر شروع شد.

* حضور بیش از اندازه خبرنگاران و اهالی رسانه به خصوص تصویربرداران با دوربین‌های مختلف از شبکه های مختلف داخلی و خارجی یکی از نکات بارز این جشنواره بود که تا اندازه زیادی در رفت و آمد حاضران سالن اخلال ایجاد می‌کرد.

* از آنجایی که هزینه زیادی برای برگزاری جشنواره فیلم کیش شده است بهترین سالن‌های سینمایی برای نمایش فیلم در نظر گرفته شده و مراسم افتتاحیه نیز در سالن همایش‌های جزیره کیش برگزار شد که از کیفیت خوبی برخوردار بود. دکور صحنه که نمادی از خلیج فارس را نشان می‌داد قایقی بود و بادبان‌های این قایق مانیتوری برای نمایش کلیپ‌ها.

* برای استفاده از کلیپ‌ها و اهدای جوایز و گاهی خواندن نام برندگان از محلی‌ها و مردم کیش با لباس‌های متنوع استفاده می‌شد.

* اجرای سرد و یکنواخت امیرحسین مدرس، طولانی بودن مراسم افتتاحیه را دو چندان کرد. او در اجرای سه ساعته خود هیچ نکته ظریف و شوخی بامزه‌ای نداشت و همین عامل باعث شد در ساعت‌های مختلف هنرمندان سالن همایش‌ها را ترک کنند. اما یکی از دلایل خالی نشدن سالن همایش‌ها تا انتهای مراسم به طور کامل نبود وسیله نقلیه جلوی در برای منتقل کردن خبرنگاران و هنرمندان بود.

* بعد از اهدای جوایز 5 بخش سالار عقیلی به همراه گروهش روی سن حاضر شدند تا موسیقی سنتی زنده‌ای اجرا کنند اما سالن همایش‌های جزیره کیش مکان مناسبی برای اجرای موسیقی زنده نبود و صداها هیچ هارمونی نداشتند.