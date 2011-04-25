به نام کشاورزان؛ به کام قاچاقچیان/ قاچاق سوخت درمرزهای شرقی ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، علیرغم اجرای قانون افزایش نرخ سوخت و همچنین سهمیه بندی سوخت همچنان پدیده قاچاق سوخت از داخل کشور به سمت مرزهای شرقی کشور ادامه دارد و قاچاقچیان هر چند کمتر از قبل اما همچنان سود هنگفتی را به جیب می زنند.

این درحالی است که گازوئیل قاچاق در مرزهای شرقی با نرخ بیش از 800 تومان فروخته می شود و درنهایت به کشورهای پاکستان و افغانستان منتقل می شود زیرا قیمت گازوئیل در این کشورها چندین برابر قیمت کنونی عرضه گازوئیل در کشور است.

افزایش قیمت بنزین به 700 تومان آزاد و کاهش میزان سهمیه بندی این سوخت در ماههای اخیر موجب کاهش قاچاق این سوخت شده است اما باید به این نکته توجه داشت که از ابتدا نیز سوخت غالب قاچاق شده به کشورهای شرقی هم مرز ایران گازوئیل بود و این نوع قاچاق هر چند با سود کمتر اما همچنان ادامه دارد.

خشکسالی در جنوب کرمان و بیکاری تعداد قابل توجهی از کشاورزان موجب شده است که به ناچار مردم برخی مناطق به قاچاق سوخت روی بیاورند و این امر موجب هدر رفت سرمایه های ملی کشور می شود.

این مسئله بخصوص در جنوب استان کرمان همچنان پر رنگ است و متاسفانه هر روز اخبار جدیدی در این زمینه منتشر می شود.

قاچاق سوخت در شهرهای مرزی

نکته دیگر اینکه قاچاقچیان برای ادامه این روند سود بیشتر خود اقدام به خرید سهمیه گازوئیل کشاورزان جنوب کرمان می کنند.

قاچاقچیان به سهمیه گازوئیل کشاورزان چشم دوخته اند

باید به این مسئله نیز توجه شود که جنوب استان کرمان بعنوان گلخانه طبیعی کرمان با پنج شهرستان که بسیار مستعد کشاورزی هستند سهم عمده ای در مصرف گازوئیل برای فعالیت موتور پمپهای کشاورزی و همچنین استفاده در گلخانه ها برای گرم کردن گلخانه ها دارد.

حجم بسیار بالای کشاورزی در جنوب کرمان به ناچار بخش بسیار زیادی گازوئیل سهمیه بندی را به این بخش تخصیص می دهد اما این سهمیه با توجه به وسعت کشاورزی در جنوب کرمان در حقیقت برای تولید کشاورزان کافی نیست و کشاورزان نیز به ناچار مجبور به خرید گازوئیل با قیمت بالا هستند که این امر در کنار کاهش قیمت محصولات کشاورزی وضعیتی را به وجود آورده است که برخی از کشاورزان اقدام به فروش سهمیه خود به قاچاقچیان با قیمت بالا و عدم کشاورزی می کنند و در این میان سودی معادل فروش محصولات کشاورزی که کشت نشده اند را نصیب خود می کنند.

توزیع 250 هزار لیتر سوخت کشاورزی خارج از شبکه

مصادق این مسئله کشف یک محموله بزرگ سوخت است که طی روزهای اخیر در جنوب کرمان و در شهرستان جیرفت کشف شد که توسط یک کشاورز به صورت قاچاق عرضه شده بود تنها در این مورد 250 هزار لیتر سوخت به صورت غیر مجاز از شبکه خارج شده است.

سازمان تعزیرات حکومتی کرمان در این خصوص از توزیع 250 هزار لیتر گازوئیل به صورت قاچاق در جیرفت خبر داد.

فروش سوخت قاچاق

در هفته گذشته طی بازرسی از چاههای کشاورزی شخصی، مبنی بر عرضه خارج از شبکه مقدار250 هزار لیتر گازوئیل کشف و به تعزیرات حکومتی آن شهرستان ارسال شد که پس از سیر مراحل قانونی از سوی شعب این اداره کل به مبلغ دو میلیاد و هشتصد وهیجده میلیون ریال در حق دولت محکوم که توسط اجرای احکام آن شهرستان در مرحله اجراء است.



این درحالی است که تنها چند هفته قبل نیز یک محموله بزرگ سوخت در چند کیلومتر آن سو تر در جنوب جیرفت و در شهرستان کهنوج کشف شد.

تعزیرات حکومتی استان کرمان این بار نیز از کشف 41 هزار لیتر سوخت قاچاق در کهنوج خبر داد.

ماموران مبارزه با جرائم اقتصادی کهنوج در چند روز گذشته طی بازرسی از یک دستگاه تانکر موفق به کشف 41 هزار لیتر سوخت از نوع گازوئیل شدند.

خشکسالی عاملی برای توسعه قاچاق سوخت

در همین راستا پرونده این مورد قاچاق سوخت تشکیل و مورد پیگیری قرار گرفت.

پس از بررسیهای صورت گرفته افراد دستگیر شده به پرداخت 909 میلیون و 75 هزار ریال وجه نقد محکوم شدند.

هر چند که در هر دو مورد قاچاقچیان مورد جریمه سنگین مالی قرار گرفتند اما نباید از ذهن دور کرد که سود این نوع قاچاق به دلیل عدم جریمه سنگین و پر هزینه برای قاچاقچیان از یک سو و همچنین سود سرشاری که از تفاوت قیمت سوخت در داخل کشور و در مرزهای شرقی وجود دارد همچنان برای افراد سود جو قابل توجه و ترغیب کننده است و در این میان برخی محرومان نیز برای کسب درآمد مورد سودجویی قرار می گیرند.

قاچاق سوخت در مرزهای شهری

اما تعجب بر انگیز ترین خبر در خصوص ادامه قاچاق سوخت در جنوب کرمان در ماههای آخر سال گذشته منتشر شد و در این زمینه مدیر کل تعزیرات حوکتی کرمان از انهدام بزرگترین باند قاچاق سوخت شرق کشور خبر داد.

قاچاق 19 میلیون لیتری سوخت / انهدام بزرگترین باند قاچاق شرق

قابل توجه اینکه در این پرونده 34 متهم وجود داشت که هشت نفر از آنها کارمند دولت بودند که درنهایت عده ای از این افراد تبرعه شدند اما همچنان چهار کارمند در جمع 12 متهم نهایی حضور داشتند.

تنها در این مورد 19 میلیون لیتر سوخت از کشور به مرزهای شرقی قاچاق شده بود و سود سرشار آن نیز راهی جیب سران این باند قاچاق شد.

علی اکبر مختاری، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان گفت: متهمان این پرونده به حبس و جزای نقدی محکوم شدند.

وی با اشاره به این پرونده 52 جلدی افزود: در این پرونده 19 میلیون لیتر سوخت قاچاق به خارج از کشور منتقل شده است.



مختاری گفت: این باند گازوئیل قاچاق می کردند و پس از دو سال عملیات اطلاعاتی شناسایی و دستگیر شده اند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان اضافه کرد: یک زن در این باند با جعل و کارتکس های اداره آبیاری و شرکت نفت، اقدام به صدور کارت ویژه دریافت و تهیه سوخت می کرد، همچنین این باند با پرداخت رشوه به کارمندان، کارت ویژه دریافت و تهیه سوخت را ممهور کرده و به این طریق سوخت را از کشور خارج می کردند.

اختلاف قیمت مهمترین عامل قاچاق سوخت

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان کرمان دلیل قاچاق سوخت را اختلاف قیمت بین نرخ سوخت در داخل کشور و کشورهای شرقی می داند.

جواد هدایتی افزود: درحالیکه طی چهل سال گذشته میزان مصرف سوخت در جهان دو برابر شده است این میزان در ایران 10 برابر شده است.

وی ادامه داد: قانون هدفمند کردن یارانه ها در راستا حل این مشکل بسیار کار آمد است و میزان مصرف سوخت را کاهش می دهد از سوی دیگر از قاچاق سوخت نیز کاسته است.

اما در این میان مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان کرمان بهترین راه برای کاهش قاچاق را نزدیک شدن قیمتها با کشورهای همسایه می داند.

فروش سوخت قاچاق

محمد مهدی قرایی در این خصوص گفت: این پدیده در استان کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان دیده می شود و دلیل آن اختلاف قیمت سوخت با افغانستان، پاکستان و کشورهای حوزه خلیج فارس است.

زمینه سودجویی باید از بین برود

وی ادامه داد: باید زمینه سود جویی را از بین برد و این تنها راه قطعی مقابله با قاچاق سوخت و هدر رفت سرمایه های ملی است.

وی گفت: با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بخش عمده ای از این مشکل در مقایسه با قبل از اجرای این قانون در کشور مرتفع شده است.



اما در این میان باید مسئولان زمینه اصلی بروز پدیده قاچاق سوخت را از بین ببرند و آن بیکار شدن کشاورزان جنوب کرمان بدلیل خشکسالی و محرومیت این افراد در مناطق دور افتاده است و در این میان این افراد تقریبا چاره ای جز روی آوردن به قاچاق سوخت برای امرار معاش ندارند که باید در این خصوص هر چه زودتر چاره اندیشی شود.

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