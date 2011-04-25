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۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۰:۵۸

"اخلاق و جستجو برای خرد" منتشر شد

کتاب "اخلاق و جستجو برای خرد" اثر رابرت کین از سوی انتشارات دانشگاه کمبریج منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدرنیته، این ایده‌آل دوران باستان که تلاش جهانی برای خرد بود را با چالش مواجه ساخت.

در حال حاضر و در جهان کنونی که ویژگی آن وجود تفاوتهای فرهنگی و ارزشهای گوناگون است رسیدن به توافق بر سر هنجارهای اخلاقی بی طرفانه سخت و دشوار شده است.

در چنین دورانی است که نویسنده تمرکز خود را متوجه خواست فلسفی برای خرد و رسیدن به استانداردها و هنجارهای اخلاقی درباره اعمال خوب و بد که گستره‌ای جهانشمول دارند کرده است.

نویسنده ادعا می‌کند چنین تلاشی در راستای گشودگی و پرهیز از تنگ نظری حاصل می‌شود. او می‌گوید وقتی با پرسشهای اخلاقی مواجه می‌شویم باید دلالتهای اخلاقی آنرا در مورد خود و دیگران مورد توجه قرار دهیم.

در واقع تلاش نویسنده در این اثر بنا گذاشتن بنیانی اخلاقی است که ریشه در مفهوم کلاسیک تلاش برای خرد دارد. او بر این اساس راه حلی برای چالشهای اخلاقی که مدرنیته و نسبی گرایی به وجود آورده‌اند ارائه می‌دهد.

نظریه ارائه شده توسط نویسنده نظریه‌ای جدید است و با همه نظریه‌های استاندارد در مورد اخلاق هنجاری متفاوت است. رابرت کین استاد دانشگاه تگزاس در آمریکاست.

کد مطلب 1296938

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