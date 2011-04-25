مرگ ماهیان تالاب بین المللی چغاخور

به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، دانش آموزان اردوی تفریحی در سفر خود به تالاب بین المللی چغاخور شاهد مرگ پرشمار ماهیان این تالاب در کنار ساحل و روی آب بودند که به طور مستمر نیز بر تعداد ماهیان مرده که به خشکی می رسیدند افزوده می شد.

یکی از این دانش آموزان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تعداد زیادی ماهی در کنار ساحل تلف شده بودند وتعداد زیادی هم روی آب شناور بودند و به کنار ساحل می آمدند.

وی با بیان اینکه با راه رفتن در کنار ساحل فقط ماهی مرده دیده می شد، تصریح کرد: تعداد ماهیها زیاد بود و در بین آنها ماهیهای بزرگی نیز دیده می شد.

این دانش آموز مدرسه راهنمایی عنوان کرد: جلبکهای این منطقه بسیار کثیف شده بودند و همچنین چند قطعه پرنده مرده نیز مشاهده شد.

تالاب بین المللی چغاخور با بیش از دو هزار و ۳۰۰ هکتار مساحت در نزدیکی شهر بلداجی در شهرستان بروجن و در دامنه ارتفاعات بر آفتاب و کلار است.

مساحت آبی این تالاب یک هزار و ۳۶۰ تا یک هزار و ۵۰۰ هکتار و عمق آبی آن شش متر مربع است.



این تالاب با ۵۸ گونه گیاهی و آبزیان از اهمیت زیست محیطی بالایی برخوردار بوده و در فصل تابستان حاشیه آن به یک دهکده سیاحتی گردشگران تبدیل می شود.



پوشش گیاهی این تالاب از گونه های حاشیه ای، نم پسند و شناور و غوطه ور تشکیل شده که عمده ترین آنان بید، مرغ پگن، پتامژتون، پلیگونیوم و ساز است.

پرندگان چغاخور مرغابی، انواع حواصیل، لک لک سفید، خروس کولی، کشیم، باکلان، مرغابی سانان، فلامینگو، یلوه، اکراس، قو، سلیم، کاکانی ها و آبزیانی مانند ماهی کپور، گامبوزیاد (ماهی گورخری) با ارزش ژنتیکی، کنترل بیولوژیکی، زینتی، مطالعاتی، صید تجاری و غذایی و همچنین خزندگانی شامل لاک پشت آبزی، حیوانانی نظیر گراز، شغال، گرگ، روباه و خرگوش در مجاور آن زندگی می کنند.

تالاب بین المللی چغاخور در ۵۵ کیلومتری شهرکرد در شهرستان بروجن در محور ارتباطی شهرکرد - خوزستان قرار دارد.