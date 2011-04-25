موزه برج قابوس تجهیز می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، قربان عباسی صبح دوشنبه در نشست فرمانداری گنبد تصریح کرد: میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان گنبد کاووس به اداره ارتقا پیدا می کند و در مراحل نهایی است.

فرماندار شهرستان گنبد کاووس افزود: در این زمینه اداره برق، تربیت بدنی و آموزش و پرورش متعهد شده اند که تاسیسات و ساختمانهای خود را به میراث فرهنگی واگذار کنند



حیدرعلی احمدی افزود: در زمینه جبران فضاهای یاد شده ساختمان آموزشی دهیاران شرق استان گلستان در اختیار کانون فرهنگی هنری شهید رجایی قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: همچنین برای اداره برق نیز مکان استیجاری در نظر گرفته شده است.



احمدی همراهی و تعامل مدیران شهرستان را در آزادسازی حریم برج بسیار خوب توصیف کرد و اظهار داشت :در این زمینه تعامل مدیران کل نیز لازم و ضروری است.

برج قابوس در سال ۳۷۵ هجری شمسی به دستور قابوس حاکم گرگان ساخته شد و همزمان با آن حکیم ابوالقاسم فردوسی ۴۱۱ - ۳۳۰ هجری قمری سرایش کتاب گرانقدر خود شاهنامه را تقریبا همزمان با بنای برج قابوس به اتمام رسانده است.



این بنای باشکوه، برج یا گنبد قابوس با 70 متر ارتفاع از سطح زمین بلندترین بنای آجری جهان است.



این بنا با آجرهای زرد رنگ و به شکل یک استوانه چند وجهی ساخته شده است.



برج در شهر گنبدکاووس قرار دارد و نام شهر هم از این بنا گرفته شده است.

نام شهر در اصل گنبد قابوس بوده است.