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۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۰:۲۰

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

افتتاح راه‌آهن ترکمنستان-قزاقستان- ایران تا آذر/ جزئیات توافق 5 جانبه عشق آباد

افتتاح راه‌آهن ترکمنستان-قزاقستان- ایران تا آذر/ جزئیات توافق 5 جانبه عشق آباد

مدیر کل اقتصادی وزارت امور خارجه با اشاره به افتتاح خط راه آهن ایران- ترکمنستان- قزاقستان تا آذرماه از امضای یک سند همکاری 5 جانبه بین ایران، ترکمنستان، ازبکستان، قطر و عمان خبر داد و گفت: با امضای این سند امکان انتقال کالاهای غیر نفتی بدون محدودیت گمرکی از آسیای میانه به خلیج فارس فراهم می‌شود.

غلامرضا انصاری در گفتگو با مهر با اشاره به برگزاری اجلاس 5 جانبه حمل و نقل بین جمهوری اسلامی ایران، ترکمنستان، ازبکستان، عمان و قطر گفت: پیش بینی می شود امروز یک سند حمل و نقل ریلی دریایی و زمینی بین این 5 کشور امضا شود.

مدیر کل اقتصادی وزارت امور اقتصادی با تاکید بر اینکه با امضای این سند همکاری امکان ترانزیت و انتقال هر گونه کالا (به استثنای کالاهای غیر نفتی) و مسافر از کشورهای آسیای میانه به منطقه خلیج فارس فراهم می شود.

این مقام مسئول با اعلام اینکه پس از امضای این موافقتنامه هر یک از این 5 کشور باید این سند همکاری را در مجلس مورد تصویب قرار دهند، اظهار داشت: امضای این سند همکاری تاثیر قابل توجهی در توسعه همکاریهای اقتصادی، ترانزیت و حمل و نقل کالاهای غیر نفتی و مسافر در سطح منطقه خواهد داشت.

وی با اعلام اینکه با امضای این سند همکاری سامانه حمل و نقل و ترانزیت از کشورهای آسیای میانه به منطقه خلیج فارس یکپارچه خواهد شد، تاکید کرد: با بهره برداری از خط راه آهن برکت - اترک - گرگان زمینه ترانزیت و انتقال بیشتر کالا از کشورهای قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری اسلامی ایران فراهم می شود.

انصاری از احتمال افتتاح خط راه آهن مشترک ایران- ترکمنستان- قزاقستان تا دسامبر 2011 میلادی ( آذر 1390) خبر داد و افزود: با بهره برداری از این راه آهن مشترک و امضای این سند همکاری، نقش ژئوپلیتیکی ایران به عنوان یک مسیر استراتژیک ترانزیتی بیش از گذشته در سطح منطقه مطرح می شود.

کد مطلب 1296945

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