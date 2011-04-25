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۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۵:۵۷

نیکزاد :

واحدهای مسکونی مهر اغلب در مراحل پایانی ساخت هستند

واحدهای مسکونی مهر اغلب در مراحل پایانی ساخت هستند

وزیر مسکن و شهرسازی گفت: اکثر واحدهای مسکونی مهر که عملیات ساخت آنها از سال گذشته آغاز شده بود، هم اکنون در مرحله نازک کاری قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نیکزاد با بیان اینکه 2میلیون و 600 هزار واحد مسکونی در شهرها و روستاهای کشور ساخته می شوند، اظهار داشت: اکثر واحدهای مسکونی مهر در مرحله نازک کاری قرار دارند و امسال شاهد بهره برداری از آنها خواهیم بود.

وی امسال را سال شکوفایی طرح مسکن مهر دانست و افزود: تمام سعی و تلاش خود را برای صاحبخانه کردن متقاضیان واجد شرایط طرح مسکن مهر تا پایان دولت دهم بکار گرفته ایم.
 
وزیر مسکن و شهرسازی به پرداخت تسهیلات بانکی در طرح مسکن مهر اشاره کرد و ادامه داد : تسهیلات بانکی این طرح در قالب وامهای بانکی 200، 220، و 250 میلیون ریالی قرض الحسنه به متقاضیان پرداخت می شود.
کد مطلب 1296950

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