واحدهای مسکونی مهر اغلب در مراحل پایانی ساخت هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نیکزاد با بیان اینکه 2میلیون و 600 هزار واحد مسکونی در شهرها و روستاهای کشور ساخته می شوند، اظهار داشت: اکثر واحدهای مسکونی مهر در مرحله نازک کاری قرار دارند و امسال شاهد بهره برداری از آنها خواهیم بود.

وی امسال را سال شکوفایی طرح مسکن مهر دانست و افزود: تمام سعی و تلاش خود را برای صاحبخانه کردن متقاضیان واجد شرایط طرح مسکن مهر تا پایان دولت دهم بکار گرفته ایم.

وزیر مسکن و شهرسازی به پرداخت تسهیلات بانکی در طرح مسکن مهر اشاره کرد و ادامه داد : تسهیلات بانکی این طرح در قالب وامهای بانکی 200، 220، و 250 میلیون ریالی قرض الحسنه به متقاضیان پرداخت می شود.