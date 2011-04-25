محبوبه میرقدیری نویسنده و شاعر و پژوهشگر عرصه ادبیات فولکلور در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره کتابهای جدیدش گفت: نگارش رمان "بیم" را به پایان بردهام ولی هنوز آن را تحویل ناشری ندادهام.
به گفته وی این رمان حدود 300 صفحه است و روایتی است از یک داستان واقعی درباره وضعیت زندگی زنان که در سالهای اول انقلاب رخ داده است.
وی همچنین از عرضه کتاب "ابریشم هفت رنگ" توسط انتشارات روشنگران و مطالعات زنان در نمایشگاه خبر داد و گفت: این کتاب ویرایشی است از داستانها و افسانههای روایتشده توسط مادرم (بتول صادقی). این کتاب شامل 24 قصه کوتاه و در واقع افسانه قدیمی برای گروه سنی نوجوان و همچنین بزرگسال است که همه آنها را از مادرم شنیدهام.
به گفته میرقدیری داستانهای کتاب "ابریشم هفت رنگ" از فولکلور مناطق مختلف ایران به ویژه استان مرکزی است.
وی درباره دیگر کتابش بازنویسی "کیمیای سعادت" برای کودکان و نوجوان گفت: آنطور که از مسئولان انتشارات کتاب پارسه شنیدم، این کتاب بعد از حدود 1.5 سال مجوز نشر گرفته ولی بعید میدانم به نمایشگاه امسال تهران برسد.
به گفته این نویسنده در کتاب اخیر که مصور و حدوداً 200 صفحهای است، تعدادی از روایتهای داستانی کیمیای سعادت امام محمد غزالی برای گروه سنی کودک و نوجوان بازنویسی شده است.
میرقدیری همچنین از عرضه چاپهایی تازه از کتابهای قبلیاش از جمله "و دیگران" و "یک شب دیگر" از سوی انتشارات روشنگران و مطالعات زنان در نمایشگاه امسال خبر داد.
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