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۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۰:۲۵

پوران درخشنده در جشنواره فیلم پلیس حضور می‌یابد

پوران درخشنده در جشنواره فیلم پلیس حضور می‌یابد

پوران درخشنده با "خوابهای دنباله دار" و "بچه‌های ابدی" در بخش مسابقه فیلم‌های سینمایی چهارمین جشنواره فیلم پلیس حضور می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی "بچه های ابدی" به کارگردانی پوران درخشنده در جشنواره فیلم پلیس امسال شرکت می کند.شهاب الدین حسینی، پانته‌آ بهرام، الهام حمیدی، هادی مرزبان، آهو خردمند، مهدی میامی و فرزانه کابلی بازیگران این فیلم هستند.

فیلم "خواب‌های دنباله دار" به کارگردانی و تهیه کنندگی پوران درخشنده است که سال گذشته در سینماهای تهران و شهرستان ها به نمایش درآمد.در این فیلم پانته‌آ بهرام، علیرضا خمسه، مهران احمدی، عزت‌‌الله رمضانی‌فر، فرشته صدر عرفایی، آرمیتا مرادی، کیمیا کرمانیان، زیبا هاشمی و آرشام طالبی بازی می‌کنند.

پوران درخشنده از جمله کارگردانانی است که ساخت فیلم‌های اجتماعی را در کارنامه خود داشته، وی با ساخت فیلم های اجتماعی به طرح و بررسی مشکلات و آسیب های اجتماعی می پردازد. همچنین درخشنده از داوران سومین دوره جشنواره فیلم پلیس نیز بود.

چهارمین جشنواره فیلم پلیس توسط معاونت اجتماعی ناجا و رویکرد پلیس، سینما، پیشگیری اجتماعی 11 تا 14 تیر ماه سال جاری با دبیری علی سلطانی برگزار می شود.

کد مطلب 1296957

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