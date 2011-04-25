دیدار صالحی با رئیس جمهور ترکمنستان/ مسایل منطقه بررسی شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عشق آباد ، دکتر علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران صبح امروز دوشنبه با" قربانقلی بردی محمد اف" رئیس جمهور ترکمنستان در کاخ ریاست جمهوری این کشور در عشق آباد دیدار و گفتگو کرد.

در این گفتگوی دوجانبه دوطرف در خصوص مسائل روز و منطقه و چگونگی توسعه همکاریهای اقتصادی بحث و تبادل نظر کردند.

یکی از محورهای این گفتگو برگزاری اجلاس 5 جانبه حمل و نقل و ترانزیتی با حضور کشورهای ایران، ترکمنستان ، عمان، قطر و ازبکستان بود که پیش بینی می شود با امضای یک سند همکاری، تحول عظیم در همکاریهای حمل و نقلی و ترانزیتی این 5 کشور حاصل شود.

به گزارش مهر، با امضای سند همکاری حمل و نقلی و ترانزیتی بین این 5 کشور و برداشته شدن برخی از محدودیتهای گمرکی امکان حمل و نقل و ترانزیت کالا از کشورهای آسیای میانه به منطقه خلیج فارس فراهم می شود.