انتقاد از نظرسنجی تجمیع آزمونهای وزارت علوم و بهداشت در کنکور دکتری

انوشیروان محسنی بندپی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: موضوع آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 90 که از سوی سازمان سنجش برگزار شد، در کمیسیون بهداشت مجلس مطرح شده که یکی از انتقادات نظرسنجی ابتدایی این آزمون درباره تجمیع آزمون ها بوده است.

وی افزود: برخی از افراد در وزارت علوم به دنبال این هستند که آموزش پزشکی دوباره به وزارت علوم بازگردد و آزمون های این وزارتخانه هم به سازمان سنجش واگذار شود. در صورتی که آزمون های وزارت بهداشت حساس است و بین درآمد فردی که جراح متخصص است با جراحی عمومی تفاوت بسیاری وجود دارد و این آزمونها در تعیین این خروجی ها مهم است.

محسنی بندپی یادآور شد: اعتقاد ما این است که ارائه خدمات و ادغام آن با آموزش پزشکی یکی از افتخارات نظام است و توانسته یک الگو را ایجاد کند. فارغ التحصیلان پزشکی مهارت اولیه را برای ورود به بازار کار دارند و زمینه جذب آنها فراهم است.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت: در حالیکه در زمینه های پزشکی اعزام نیروی انسانی به خارج نداریم اما این اعزام هنوز در بخشهای غیرپزشکی ادامه دارد.

وی گفت: علی رغم مشکلاتی که برای دو دوره آزمون دستیاری بوجود آمد اما حساسیت این آزمون بسیار متفاوت است. در عین حال در کنکور سراسری هم افراد دارای بالاترین نمره ها رشته های پزشکی را انتخاب می کنند و این نشان از حساسیت موضوع دارد.

محسنی بندپی افزود: با توجه به همه این حساسیت ها به نظر غیر منطقی می آید که در یک آزمون مخصوص وزارت علوم، تجمیع با آزمون های وزارت بهداشت نظرسنجی شود. به نظر می رسد هر وزارتخانه ای باید تمرکز خود را بر روی آزمون های خود قرار دهد و این نوع نظرسنجی ها درست نیست.