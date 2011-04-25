خسارت سیل به 250 واحد مسکونی آذربایجان غربی

جعفر ذوالفقاری در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه، با اشاره به اینکه به دلیل شدت بارش های چند روز اخیر در استان به بیش از 100 واحد مسکونی شهری و 150 خانه روستایی خسارت دیده اند، افزود: همچنین به بیش از دو هزار هکتار از زمینهای زیر کشت زراعی و چهار هزار هکتار از باغات استان در اثر بارش تگرگ، سیل و سرمازدگی خسارت وارد شده است .
وی بیان داشت: در پی بارشهای اخیر و جاری شدن سیلاب، 15 دهنه پل روستایی و راه ارتباطی بیش از 50 روستا تخریب و یا آسیب دیدند که با تلاش دستگاههای امداد رسان تمامی راههای روستایی خسارت دیده باز و عملیات مرمت و بازسازی پل های ارتباطی نیز آغاز شده است .
مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان غربی تخریب سقف یک واحد دامداری سنتی و کشته شدن 60 راس گوسفند و آسیب سیل به دو مزرعه پرورش ماهی را از دیگر خسارت های ناشی از سیلاب های چند روز گذشته عنوان کرد و اظهار داشت: میزان دقیق خسارات وارده به واحدهای مسکونی، مزارع، باغات و راههای ارتباطی، تاسیسات و احشام در حال بررسی است.
استقرار سامانه بارشی تا پایان هفته آینده در آذربایجان غربی
ذوالفقاری همچنین در خصوص وضعیت بارندگی در آذربایجان غربی طی سال زراعی جاری، خاط نشان کرد: با بارشهای بهاری در استان میزان بارندگی در استان به 269.5 میلیمتر افزایش یافته که نسبت به میزان مشابه در سال گذشته 36 میلی متر بیشتر است و در مقایسه با مدت زمان دوره آماری درازمدت 17.8 میلیمتر کاهش دارد.
وی با بیان اینکه بارندگیهای بهاری در سالجاری از شرایط خوبی برخوردار بوده، افزود: میزان بارندگیها از ابتدای امسال تا سوم اردیبهشت بطور متوسط در استان 103.8 میلیمتر گزارش شده که این میزان نسبت به مدت مشابه در پارسال 29 میلیمتر افزایش دارد و کمبود بارشها را تا حدودی جبران کرده است.
مدیر کل مدیریت بحران آذربایجان غربی همچنین در رابطه با پیش بینی وضعیت بارشی استان گفت: بر اساس گزارش هواشناسی سامانه بارشی از اواخر دیروز بتدریج از استان خارج و از آواخر روز دوشنبه موج جدید ناپایداری در استان سبب رگبار باران خواهد شد و این وضعیت تا روز سه شنبه ادامه خواهد داشت.
ذوالفقاری با اشاره به نقشه های پیش یابی وضعیت جوی استان افزود: از اوایل هفته آینده نیز با ورود سامانه بارشی قوی در استان امیدواریم شاهد بارندگی های قابل توجهی باشیم.
مدیرکل مدیریت بحران استان درخصوص آخرین نقشه های پیش یابی پدیده گرد و غبار طی روزهای آتی نیز گفت: براساس بررسی آخرین نقشه های پیش یابی برای چند روز آینده پدیده گرد و غبار برای استان پیش بینی نشده و بارندگیهای اخیر سبب کاهش سرعت انتشار ریزگردها و تقلیل آن در استان شده است.
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