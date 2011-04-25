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۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۲:۱۹

پیشکسوت و راوی فرهنگ همدان در بستر بیماری

پیشکسوت و راوی فرهنگ همدان در بستر بیماری

همدان - خبرگزاری مهر: علی اکبر محمودی وثاق، پیشکسوت فرهنگ همدان و راوی تاریخ این دیار در بستر بیماری به سر می برد.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، علی اکبر محمودی وثاق، پیشکسوت فرهنگ همدان در عرصه های مختلف مطبوعات، صدا و سیما و امور فرهنگی برای معرفی فرهنگ بومی شهر همدان به ویژه گویش محلی این شهر تلاش های فراوانی کرده است.

وی با شهرت "وثاق" در میان فرهنگ دوستان و تلاشگران عرصه هنر و ادب شناخته شده و آثار متعددی در خصوص معرفی تاریخ همدان به مردم ایران ارائه کرده است.

وثاق در حال حاضر آثاری به صورت مکتوب و در قالب صدا و تصویر در خصوص فرهنگ و هنر همدان در اختیار دارد که در سالیان متوالی آنها را گردآوری کرده است.

علی اکبر محمودی وثاق در عیادت رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان از وی، درخواست کرد که متولیان امور فرهنگی این آثار را از وی گرفته و نگهداری و در آینده به نسل جدید منتقل کنند.

ایسوا، عنوان یک برنامه رادیویی است که با هدف معرفی آداب و رسوم گذشته همدان و شخصیت‌ها به نویسندگی و گویندگی علی اکبر محمودی وثاق از صدای مرکز همدان پخش می شد.

کد مطلب 1296963

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