پیشکسوت و راوی فرهنگ همدان در بستر بیماری

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، علی اکبر محمودی وثاق، پیشکسوت فرهنگ همدان در عرصه های مختلف مطبوعات، صدا و سیما و امور فرهنگی برای معرفی فرهنگ بومی شهر همدان به ویژه گویش محلی این شهر تلاش های فراوانی کرده است.

وی با شهرت "وثاق" در میان فرهنگ دوستان و تلاشگران عرصه هنر و ادب شناخته شده و آثار متعددی در خصوص معرفی تاریخ همدان به مردم ایران ارائه کرده است.

وثاق در حال حاضر آثاری به صورت مکتوب و در قالب صدا و تصویر در خصوص فرهنگ و هنر همدان در اختیار دارد که در سالیان متوالی آنها را گردآوری کرده است.

علی اکبر محمودی وثاق در عیادت رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان از وی، درخواست کرد که متولیان امور فرهنگی این آثار را از وی گرفته و نگهداری و در آینده به نسل جدید منتقل کنند.

ایسوا، عنوان یک برنامه رادیویی است که با هدف معرفی آداب و رسوم گذشته همدان و شخصیت‌ها به نویسندگی و گویندگی علی اکبر محمودی وثاق از صدای مرکز همدان پخش می شد.