جمعیت کارگری چهارمحال و بختیاری از میانگین کشوری بالاتر است

شهرکرد - خبرگزاری مهر: استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه میانگین جمعیت کارگری کشور 28 درصد و این شاخص در چهارمحال و بختیاری 38 درصد است، گفت: جمعیت کارگری این استان 10 درصد از میانگین کشور بالاتر است.