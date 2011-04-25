  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۰:۳۲

عنابستانی در گفتگو با مهر:

جمعیت کارگری چهارمحال و بختیاری از میانگین کشوری بالاتر است

جمعیت کارگری چهارمحال و بختیاری از میانگین کشوری بالاتر است

شهرکرد - خبرگزاری مهر: استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه میانگین جمعیت کارگری کشور 28 درصد و این شاخص در چهارمحال و بختیاری 38 درصد است، گفت: جمعیت کارگری این استان 10 درصد از میانگین کشور بالاتر است.

علی اصغر عنابستانی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: 85 درصد جامعه کارگری به صورت قراردادی و روزمزدی بوده که این مسئله امنیت شغلی جامعه کارگری را تهدید می کند.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود ایجاد شرایط لازم از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره کل کتابخانه های چهارمحال و بختیاری برای تشکیل نمایندگی مرکز اسناد و کتابخانه ملی در استان را الزامی دانست.

استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: با تشکیل این نمایندگی روند نگهداری و حفظ اسناد تاریخی دستگاه ها ضابطه مند می شود.

وی ثبت سریعتر مشخصات و میزان پیشرفت طرح های عمرانی دستگاه های دولتی در سامانه ملی نظارت بر پروژه های عمرانی کشور را ضروری برشمرد.

عنابستانی خاطرنشان کرد: از 84 دستگاه دارای پروژه عمرانی نیمه تمام، 54 دستگاه تاکنون اطلاعاتی وارد سامانه نکرده اند.
 

کد مطلب 1296964

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها