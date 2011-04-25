جمعیت کارگری چهارمحال و بختیاری از میانگین کشوری بالاتر است

علی اصغر عنابستانی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: 85 درصد جامعه کارگری به صورت قراردادی و روزمزدی بوده که این مسئله امنیت شغلی جامعه کارگری را تهدید می کند.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود ایجاد شرایط لازم از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره کل کتابخانه های چهارمحال و بختیاری برای تشکیل نمایندگی مرکز اسناد و کتابخانه ملی در استان را الزامی دانست.
استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: با تشکیل این نمایندگی روند نگهداری و حفظ اسناد تاریخی دستگاه ها ضابطه مند می شود.
وی ثبت سریعتر مشخصات و میزان پیشرفت طرح های عمرانی دستگاه های دولتی در سامانه ملی نظارت بر پروژه های عمرانی کشور را ضروری برشمرد.
عنابستانی خاطرنشان کرد: از 84 دستگاه دارای پروژه عمرانی نیمه تمام، 54 دستگاه تاکنون اطلاعاتی وارد سامانه نکرده اند.
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