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۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۰:۳۳

طی سال 89 انجام شد/

سرمایه گذاری 1800 میلیارد ریالی در نواحی صنعتی مازندران

سرمایه گذاری 1800 میلیارد ریالی در نواحی صنعتی مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران از سرمایه گذاری هزار و 893 میلیارد ریالی طی سال 89 در شهرکها و نواحی صنعتی مازندران خبر داد.

ابراهیم گوهردهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در یکسال گذشته، تعداد 132 واحد صنعتی با حجم سرمایه گذاری بالغ بر هزار و  893 میلیارد ریال و با ظرفیت اشتغال تعداد سه هزار و 821 نفر در شهرکها و نواحی صنعتی استان، به بهره برداری رسیده است.

وی خاطر نشان کرد: عمده ترین محصولات تولیدی در این واحدهای صنعتی، در زمینه صنایع غذایی، شیمیایی، کانی غیرفلزی، الکترونیک، صنایع بسته بندی و سلولزی است.

وی تصـریح کرد: در سال 89 تعـداد 122 قرارداد با حجـم سرمایه گذاری هزار و 93 میلیارد ریال و با ظرفیت اشتغـال تعداد 422 نفر در شهرکهـا و نواحی صنعتی منعقد که مراحل ساخت و ساز این واحدهای صنعتی در حال انجام است.

گوهردهی گفت: شرکت شهرکهای صنعتی مازندران، نسبت به تکمیل زیرساخت های لازم، با بکارگیری تمامی امکانات، اقدام کرده تا شرایط مناسب و مطلوب، جهت فعالیت گسترده واحدهای تولیدی در شهرکهـا و نواحی صنعتی فراهم شود.

مازندران سه میلیون نفر جمعیت دارد. 

کد مطلب 1296967

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