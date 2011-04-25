رژیم غذایی سلطنتی عمر زنبورهای ملکه را افزایش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، این زنبورها در همه زندگی خود از نوعی مایع شیره مانند به عنوان غذا استفاده می کنند و این رژیم غذایی به این معنی است که ابعاد بدن و وزن آنها تقریبا دو برابر زنبورهای ماده دیگر می شود در حالیکه زنبورهای ملکه هیچ برتری ژنتیکی نسبت به دیگر زنبورها ندارند.

در عین حال ترکیب این ژله سلطنتی به زنبورهای ملکه کمک می کند 42 درصد بزرگتر و 60 درصد سنگین تر از دیگر زنبورها باشند. اکنون آزمایشهای جدید بر روی مگسهای میوه و زنبورهای عسل نشان می دهند پروتئینی به نام "رویالاکتین" در این غذا عامل اصلی بزرگتر شدن ابعاد بدن و رشد سریعتر زنبورهای ملکه می شود.

محققان دانشگاه تویاما در ژاپن می گویند زنبورهای عسل دو مدل زنبور ماده دارند، یکی ملکه و دیگری زنبورهای کارگر و این تفاوت طبقاتی ارتباطی با تفاوتهای ژنتیکی ندارد بلکه به مصرف ژله سلطنتی ارتباط دارد با این همه فرایندی که بر اساس آن مصرف این غذای شاهانه منجر به ایجاد دو دستگی میان زنبورهای ماده می شود، تا به حال ناشناخته باقی مانده بود.

محققان ژاپنی نشان دادند پروتئین "رویالاکتین" موجود در این ماده غذایی مقوی جرقه اصلی ایجاد تفاوت در میان زنبورهای ماده را به وجود می آورد. این ماده از گذشته های دور توجه انسانها را نیز به خود جلب کرده بود و امروزه از آن در انواع محصولات زیبایی و مراقبت از پوست استفاده می شود.

زنبورهای ملکه در تمامی طول عمر خود از این ماده تغذیه می کنند و از این رو می توانند هفت سال عمر کنند در حالی که زنبورهای کارگر تنها هفت هفته فرصت زندگی کردن دارند.

بر اساس گزارش دیلی میل، این ماده مقوی به دلیل داشتن مقادیر زیادی پروتئین، ویتامین، مواد معدنی و هورمونها تنها برای زنبورهای ملکه مفید نخواهد بود، زیرا مطالعات تا کنون نشان داده اند این ماده برای رفع خستگی، اضطراب، بی خوابی، آسم، هپاتیت، بیماری های قلبی و بیماری های گوارشی بسیار مفید است و در عین حال می تواند از پیری زودرس جلوگیری کند.