  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۱:۰۰

جام ولیعهد قطر/

العربی با شکست قهرمان لیگ ستارگان فینالیست شد

العربی با شکست قهرمان لیگ ستارگان فینالیست شد

تیم العربی با برتری مقابل لخویا، قهرمان لیگ ستارگان قطر به دیدار نهایی مسابقات فوتبال جام ستارگان این کشور راه یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات فوتبال جام ولیعهد قطر از یکشنبه شب با برگزاری یک دیدار بین تیم‌های لخویا و العربی در ورزشگاه "سحیم بن حمد" شهر دوحه آغاز شد. در این بازی تیم العربی توانست شکست یک برصفر را به تیم لخویا تحمیل کند و به دیدار نهایی مسابقات جام ولیعهد قطر راه یابد. تک گل پیروزی بخش تیم العربی را نیز اورالدو دی پریرا در دقیقه 50 به ثمر رساند و زمینه صعود تیمش به دیدار نهایی را فراهم آورد.

در دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام ولیعهد قطر امشب تیم‌های الغرافه و الریان در ورزشگاه سحیم بن حمد شهر دوحه به دیدار هم خواهند رفت.

مسابقات فوتبال جام ولیعهد قطر همه ساله بین چهار تیم برتر مسابقات فوتبال لیگ ستارگان این کشور برگزار می شود که در فصل جاری این رقابت‌ها با حضور تیم‌های لخویا، الغرافه، الریان و العربی برگزار می شود.

کد مطلب 1296971

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها