العربی با شکست قهرمان لیگ ستارگان فینالیست شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات فوتبال جام ولیعهد قطر از یکشنبه شب با برگزاری یک دیدار بین تیم‌های لخویا و العربی در ورزشگاه "سحیم بن حمد" شهر دوحه آغاز شد. در این بازی تیم العربی توانست شکست یک برصفر را به تیم لخویا تحمیل کند و به دیدار نهایی مسابقات جام ولیعهد قطر راه یابد. تک گل پیروزی بخش تیم العربی را نیز اورالدو دی پریرا در دقیقه 50 به ثمر رساند و زمینه صعود تیمش به دیدار نهایی را فراهم آورد.

در دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام ولیعهد قطر امشب تیم‌های الغرافه و الریان در ورزشگاه سحیم بن حمد شهر دوحه به دیدار هم خواهند رفت.

مسابقات فوتبال جام ولیعهد قطر همه ساله بین چهار تیم برتر مسابقات فوتبال لیگ ستارگان این کشور برگزار می شود که در فصل جاری این رقابت‌ها با حضور تیم‌های لخویا، الغرافه، الریان و العربی برگزار می شود.