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۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۱:۳۶

طی 4 سال؛

25 هزار واحد مسکونی روستایی در استان سمنان ساخته می شود

25 هزار واحد مسکونی روستایی در استان سمنان ساخته می شود

سمنان - خبرگزاری مهر: معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن استان سمنان گفت: 25 هزار واحد مسکونی روستایی در استان سمنان در مدت چهار سال ساخته می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، حسن نورانیان صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران در سمنان گفت: 13 هزار و 811 نفر از روستائیان استان از سال 84 از تسهیلات مسکن روستایی استفاده کردند.

وی با بیان اینکه 12 هزار و 96 واحد مسکن روستایی در سطح استان سمنان تا این تاریخ ساخته شده است، گفت: با بهره برداری 25 هزار مسکن روستایی در روستاهای سراسر استان تا چهارسال آینده جوابگوی نیاز روستاییان استان خواهیم بود.

وی با اشاره به ضرورت توجه به مسکن روستائیان افزود: تاکنون در شهرستان‌های شاهرود و دامغان بالغ بر1000 واحد مسکونی روستایی، نوسازی و مقاوم‌سازی شده است.

نورانیان خاطرنشان کرد: هفت هزار و 75 واحد مسکونی سهم شهرستان شاهرود بوده است که از این تعداد، تاکنون کار ساخت پنج هزار و 322 واحد به اتمام رسیده است.

معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن استان سمنان ادامه داد: سهم روستائیان دامغانی نیز هزار و 768 مسکن روستایی است که تاکنون هزار و330 واحد آن به پایان رسیده است.

وی با بیان اینکه هزار و 929 واحد مسکونی سهم روستاهای شهرستان سمنان است، گفت: تاکنون کار ساخت هزار و 451 از این واحدها به پایان رسیده است.

معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن استان سمنان به سهم 2هزار و 733 واحدی مسکن روستایی در گرمسار اشاره کرد و گفت: ساخت 2هزار و 56 واحد این شهرستان به اتمام رسیده است.

به گفته وی، در مهدیشهر نیز کار ساخت هزار و 937 واحد پایان یافته است.

کد مطلب 1296973

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