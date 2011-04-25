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۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۰:۳۵

مستند "گریه خاموش" از شبکه سحر پخش می‌شود

مستند "گریه خاموش" که به اعترافات چند نفر از اعضای منافقین می‌پردازد پس از دوبله آماده نمایش از شبکه سحر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مستند "گریه خاموش" در دو قسمت 30 دقیقه‌ای به پنج زبان فرانسوی، اردو، بوسنیایی، کردی و آذری دوبله شده و به زودی از سیماهای مختلف شبکه جهانی سحر پخش می‌شود.

این مستند به اعتراف‌‌های منافقینی که از این گروهک جدا شده و جزو توابین به شمار می‌روند، می‌پردازد. در این برنامه، نحوه انجام عملیات‌های تروریستی و اعتقادات منافقین از زبان جداشدگان بازگو می‌شود.

در بخش دیگری از مستند "گریه خاموش" خانواده قربانیان عملیات‌های تروریستی منافقین، از شیوه ترور و معضلاتی که پس از شهادت عضو خانواده برای آنها پیش آمده سخن می‌گویند.

کد مطلب 1296976

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