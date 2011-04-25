به گزارش خبرگزاری مهر، مستند "گریه خاموش" در دو قسمت 30 دقیقه‌ای به پنج زبان فرانسوی، اردو، بوسنیایی، کردی و آذری دوبله شده و به زودی از سیماهای مختلف شبکه جهانی سحر پخش می‌شود.

این مستند به اعتراف‌‌های منافقینی که از این گروهک جدا شده و جزو توابین به شمار می‌روند، می‌پردازد. در این برنامه، نحوه انجام عملیات‌های تروریستی و اعتقادات منافقین از زبان جداشدگان بازگو می‌شود.

در بخش دیگری از مستند "گریه خاموش" خانواده قربانیان عملیات‌های تروریستی منافقین، از شیوه ترور و معضلاتی که پس از شهادت عضو خانواده برای آنها پیش آمده سخن می‌گویند.