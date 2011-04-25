محمدعلی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: مسئولیت سازمان لیگ دوچرخهسواری در شرایطی این روزها به من سپرده شده که برای اولین بار در تاریخ برگزاری لیگهای این رشته قرار است از تیمهای باشگاهی مبلغی را به عنوان ورودیه دریافت کنیم.
وی افزود: طبق قانون، تیمهای بانوان و جوانان یک میلیون تومان و تیمهای لیگ برتری چهار میلیون تومان حق ورودیه به مسابقات را می پردازند. هرچند این مبلغ ناچیز است اما بسیاری از تیمها برای پرداخت حتی یک میلیون تومان آن مشکل دارند.
سرپرست جدید سازمان لیگ دوچرخه سواری خاطرنشان کرد: ما با باشگاهها مذاکره کردهایم تا با گرفتن اسپانسر و چاپ تبلیغات بر روی لباس ورزشکاران یا حتی زدن تابلوهای تبلیغاتی به دور پیست دوچرخه سواری برخی از هزینههای خود را تامین کنند. در کنار آن باشگاهها برای تامین اعتبارات خود فرصت چند ماهه خواستهاند که با آن موافقت شده است.
وی ادامه داد: برای اولین بار با تلویزیون هماهنگ کردهایم تا مسابقات لیگ برتر در زمانهای خاصی پخش مستقیم شود. امیدواریم بتوانیم با این اتفاق مشکل تیمها را حل و در نهایت برای سازمان لیگ درآمدزایی کنیم.
محمدی با بیان اینکه طبق قانون، سازمان لیگ باید مجزا و با حساب جدایی از فدراسیون فعالیت کند، گفت: در حال حاضر چنین امکانی برای ما وجود ندارد. سازمان لیگ تا به امروز فعالیت مجزایی نداشته و پولی ندارد به همین دلیل از جیب فدراسیون هزینه می کند. هزینههای خوابگاه و حق الزحمه داوران برعهده خود فدراسیون است اما تلاش می کنیم تا در آینده نزدیک با باز کردن یک حساب جداگانه و درآمدزایی، هزینههای لیگ را تامین کنیم.
وی در ادامه به تشکیل یک هیئت تعاونی برای سرمایه گذاری پیشکسوتان ورزشی این رشته خبر داد و گفت: قصد داریم با تشکیل این تعاونی ترتیبی دهیم تا مدیریت ایستگاههای دوچرخه سواری برعهده افرادی گذاشته شود که قبلا دوچرخه سوار بودهاند.
مسئول سازمان لیگ دوچرخه سواری تصریح کرد: متاسفانه در حال حاضر این مراکز به دست واسطههایی افتاده است که هیچ شناختی از این رشته ندارد اما در صورت اجرای آن دست این واسطهها کوتاه شده و خانواده دوچرخه سواری این مراکز را هدایت می کنند تا حق به حقدار برسد.
وی در پایان به برنامههای این سازمان اشاره کرد و گفت: فدراسیون از ما خواسته تا برگزاری مسابقات قهرمانی کشور را هم برعهده بگیریم اما به آنها اعلام کردهایم که در حال حاضر اولویت ما با برگزاری مسابقات لیگ است و بهتر است این رقابتها فعلا توسط فدراسیون برگزار شود.
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