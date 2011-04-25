گلستان مرکز مقابله با حریق در شمال تعیین شد

حجت الاسلام سیدعلی طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان با اشاره به جلسه مجمع نمایندگان استان در سازمان جنگلها و مراتع کشورگفت: در این جلسه نگرانیهای موجود در خصوص بروز آتش سوزی در جنگلهای استان، مطرح شد.

وی اظهار داشت: با توجه به حریق سال گذشته به دلیل خشکسالی و نیز پیش بینی سازمان هواشناسی بر تکرار وضعیت آب و هوایی مشابه برای سال 90 ضرورت داشت تا درجلسه ای با مسولان تدابیر لازم از جمله تجهیز دستگاههای ذیربط بررسی شود.

حجت الاسلام طاهری، خاطرنشان کرد: این جلسه گامی جدی در جهت جلوگیری از حادثه مشابه سال گذشته است و ضمن اینکه دولت هم استان گلستان را مرکز مقابله با آتش سوزی در استانهای شمال کشور قرار داده است.

نماینده گرگان و آق قلا در مجلس گفت: امیدواریم دولت که این توجه را به استان گلستان دارد امکانات لازم برای تحقق این مهم را هم تامین کند.

دبیر مجمع نمایندگان استان ادامه داد: چندی پیش هم جلسه ای با حضورمهندس قدمی معاون وزیر کشور و رئیس ستاد مدیریت بحران وزارت کشور داشتیم که برای تجهیز استان در آمادگی برای مقابله با حوادث اعلام آمادگی شده است.