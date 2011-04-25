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۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۰:۴۸

گلستان مرکز مقابله با حریق در شمال تعیین شد

گلستان مرکز مقابله با حریق در شمال تعیین شد

گرگان - خبرگزاری مهر: دبیر مجمع نمایندگان استان گلستان از انتخاب این استان به عنوان مرکز مقابله با آتش سوزی در استانهای شمال کشور خبر داد.

حجت الاسلام سیدعلی طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان با اشاره به جلسه مجمع نمایندگان استان در سازمان جنگلها و مراتع کشورگفت:  در این جلسه نگرانیهای موجود در خصوص بروز آتش سوزی در جنگلهای استان، مطرح شد.

وی اظهار داشت: با توجه به حریق سال گذشته به دلیل خشکسالی و نیز پیش بینی  سازمان هواشناسی بر تکرار وضعیت آب و هوایی مشابه برای سال 90 ضرورت داشت تا درجلسه ای با مسولان تدابیر لازم از جمله تجهیز دستگاههای ذیربط بررسی شود.
 
حجت الاسلام طاهری، خاطرنشان کرد: این جلسه گامی جدی در جهت جلوگیری از حادثه مشابه سال گذشته است و ضمن اینکه دولت هم استان گلستان را مرکز مقابله با آتش سوزی در استانهای شمال کشور قرار داده است.
 
نماینده گرگان و آق قلا در مجلس گفت: امیدواریم دولت که این توجه را به استان گلستان دارد امکانات لازم برای تحقق این مهم را هم تامین کند.
 
دبیر مجمع نمایندگان استان ادامه داد: چندی پیش هم جلسه ای با حضورمهندس قدمی معاون وزیر کشور و رئیس ستاد مدیریت بحران وزارت کشور داشتیم  که برای تجهیز استان در آمادگی برای مقابله با حوادث اعلام آمادگی شده است.
کد مطلب 1296981

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