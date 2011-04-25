به گزارش خبرگزاری مهر، داستان این نمایش درباره سه رفیق وهمرزم است که در دوران جنگ باهم اسیر میشوند و یکی از آنها شهید میشود. تا اینکه سالها پس ازپایان جنگ آندو نفر با هم ملاقات کرده و در این ملاقات حقایقی برملا می شود و ...
در این نمایش پژمان کاشفی، محمدرضا میرحسینی و صادق سروعلیشاهی به ایفای نقش میپردازند. طراحی صحنه و نور نمایش را امیر سرافرازیان و طراحی لباس را سارا یحیایی انجام داده است. همچنین طراحی پوستر بر عهده محمد باقرقوام بوده و مریم عراقی دستیار کارگردان و مدیر صحنه فرامرز توکلی است.
نمایش" نمایش درحال کندن پوست پیاز" از ساعت 17 به مدت 15 شب در خانه کوچک نمایش روی صحنه میرود.
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