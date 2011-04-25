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۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۱:۱۹

"در حال کندن پوست پیاز" در خانه کوچک نمایش روی صحنه می‌رود

"در حال کندن پوست پیاز" در خانه کوچک نمایش روی صحنه می‌رود

"نمایش در حال کندن پوست پیاز" نوشته آرمان طیران و کارگردانی برکه فروتن از امروز دوشنبه پنجم اردیبهشت‌ماه در خانه کوچک نمایش دانشکده هنر و معماری روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، داستان این نمایش درباره سه رفیق وهمرزم است که در دوران جنگ باهم اسیر می‌شوند و یکی از آنها شهید می‌شود. تا اینکه سال‌‌ها پس ازپایان جنگ آن‌دو نفر با هم ملاقات کرده و در این ملاقات حقایقی برملا می شود و ...

در این نمایش پژمان کاشفی، محمدرضا میرحسینی و صادق سروعلیشاهی به ایفای نقش می‌پردازند. طراحی صحنه و نور نمایش را امیر سرافرازیان و طراحی لباس را سارا یحیایی انجام داده است. همچنین طراحی پوستر بر عهده محمد باقرقوام بوده و مریم عراقی دستیار کارگردان و مدیر صحنه فرامرز توکلی است.

نمایش" نمایش درحال کندن پوست پیاز" از ساعت 17 به مدت 15 شب در خانه کوچک نمایش روی صحنه می‌رود.

کد مطلب 1296990

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