نمایش بیش از 30 فیلم اولین روز برگزاری جشنواره کیش

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به کیش، امروز پنجم اردیبهشت‌ماه ساعت 17 در بخش مسابقه سینمایی ایران فیلم‌های "ملک سلیمان" به کارگردانی شهریار بحرانی، ساعت 19 "خاک و آتش" به کارگردانی مهدی صباغ زاده و ساعت 21 "راه آبی ابریشم" به کارگردانی محمد بزرگ‌نیا و ساعت 23 خارج از بخش مسابقه سینمایی ایران "جدایی نادر از سیمین" اثر اصغر فرهادی در سالن خلیج فارس جزیره کیش روی پرده می رود.

اما در سالن ابن سینا ساعت 19:15 فیلم‌های کوتاه داستانی "اتفاق خودش نمی‌افتد"، "صبحی که ستاره چید"، "خدا همین نزدیکی است"، "هفتان"، "گلین بارماق" و "بچه مرز" نمایش داده می‌شوند. بخش مستند بین‌الملل ساعت 21:15 فیلم‌های "بازگشت شاعر" و "عملیات سرب گداخته" روی پرده می‌روند و ساعت 23:15 مستندهای "دره‌های دور قفقاز"، "زنان افغان پشت فرمان رانندگی"، "اروپایی دیگر" و "خاورمیانه" نمایش داده می‌شوند.

اما سینما لبخند ساعت 18 میزبان فیلم سینمایی "الزایمر"‌به کرگردانی احمدرضا معتمدی است، ساعت 20 "زن دوم:" به کارگردانی سیروس الوند و ساعت 22 "یوسف پیامبر" به کارگردانی فرج‌الله سلحشور روی پرده می‌روند.

دانشگاه صنعیت شریف سالن مینو ساعت 17 امروز "قصه‌های پریان" را نمایش می‌دهد، ساعت 19 نیز در همین سالن و در بخش نوعی نگاه "جنگل خوس"، "رنگ قالی"، "آوای سنا"، "پیغام بران"، "گلیم در تالش"، "گوسپندکوشان"، "قوبوستان" و "مزار شریف" نمایش داده می‌شوند. ساعت 21 جشنواره بین‌المللی فیلم کیش میزبان ساتیا جیت رای کارگردان فیلم "بیگانه"‌ از اساتید سینمای شرق است. همچنین ساعت 23 فیلم "زندگی" به کارگردانی یوری بایکوف در سالن مینو نمایش داده می شود.

دانشگاه صنعتی شریف سالن هرمز ساعت 17:15 میزبان فیلم‌های کوتاه داستانی بین‌الملل است. "مرگ"،‌ "وداع"، "بین النحرین" و "پدر من" در این سالن روی پرده می‌روند. ساعت 19:15 "بوم‌های سنگی"، "سرخرگ"‌، "تالاب شادگان" و "برکت" نمایش داده می‌شوند. "رستم و اسنفدیار"، "کشاورز و ربات"، "گرگ و میش"، "مرد جوان و خیاط حیله گر" و "خلیج همیشه فارس" و "در امواج سند" روی پرده می‌روند. همچنین ساعت 23:15 فیلم‌های "آسکو"، "کوه نشنیان ویک آیین"، "مردمی که همه چیز همه چیز دارند" و "کوچه مازاری‌ها" نمایش داده می شود.

سینمای نخل در بخش مسابقه سینمایی مناطق آزاد ساعت 19:30 فیلم "تاکسی نارنجی" به کارگردانی ابراهیم وحیدزاده، در بخش مسابقه سینمایی ایران در ساعت 21:30 "تهران تهران" کار مشترک داریوش مهرجویی و مهدی کرم پور و ساعت 23:30 "گل یا پوچ" کاری از ابوالفضل جلیلی را روی پرده می‌برد.