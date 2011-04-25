جشنواره ورزشی طرح آموزش فراگیر در همدان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، ایرج بصیری با اشاره به اینکه این جشنواره در سالن ورزشی مجموعه علاقبندیان برگزار می شود، گفت: در این دوره از مسابقات 45 دانش آموز پسر در دو رشته فوتسال و طناب کشی حضور دارند.

وی گفت: همچنین 61 دانش آموز دختر در رشته های آمادگی جسمانی و طناب کشی با یکدیگر رقابت می کنند.

بصیری افزود: این جشنواره با هدف اجرای برنامه های شاد برای دانش آموزانی که در مدارس عادی مشغول به تحصیل بوده و از خدمات این اداره بهره مند هستند، برگزار شده است.

وی همچنین از برگزاری هشتمین دوره جشنواره ورزشی دانش آموزان با نیازهای ویژه استان همدان در 19 اردیبهشت ماه امسال خبر داد و افزود: این مسابقات در دو بخش دانش آموزی و کارکنان برگزار خواهد شد و نفرات برتر به مسابقات کشوری اعزام می شوند.

بصیری اظهار داشت: دانش آموزان با نیازهای ویژه استان همدان در سال گذشته در مسابقات کشوری بیش از 60 مقام کشوری کسب کردند.