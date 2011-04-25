27 هزار هکتار از اراضی آبدانان زیر کشت غلات قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، پرویز کوثری صبح دوشنبه جلسه کمیته برنامه ریزی برداشت شهرستان آبدانان به لزوم هماهنگی و همکاری بین دستگاهها برای برداشت به موقع تأکید کرد .

وی تأمین سوخت کمباین داران، تسطیح جاده های بین مزارع، آماده کردن مراکز خرید، آمادگی مقابله با حوادث غیرمترقبه و نهایتاً برنامه ریزی به منظور برداشت به موقع را ضروری خواند .

کوثری فر اظهار داشت: امسال حدود 10 تا 12 هزار تن گندم مازاد بر مصرف کشاورزان تحویل مراکز خرید داده شود .

در ادامه پیری رئیس جهاد کشاورزی آبدانان گفت: در سال زراعی گذشته هشت هزار و 500 تن محصول شامل گندم، جو و کلزا از کشاورزان شهرستان خریداری شد و در سال جاری نیز تمهیدات لازم برای خرید محصول مازاد بر مصرف اندیشیده شده است .

وی افزود: در سال جاری 27 هزار هکتار از اراضی شهرستان زیرکشت غلات قرار گرفته و در این راستا سه هزار و 56 تن انواع کود شیمیایی و هزار و 212 تن بذر گندم و کلزا بین کشاورزان توزیع شده است.