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۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۱:۵۲

27 هزار هکتار از اراضی آبدانان زیر کشت غلات قرار گرفت

27 هزار هکتار از اراضی آبدانان زیر کشت غلات قرار گرفت

ایلام - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان آبدانان گفت: در سال زراعی جاری 27 هزار هکتار از اراضی شهرستان آبدانان زیر کشت غلات قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، پرویز کوثری صبح دوشنبه جلسه کمیته برنامه ریزی برداشت شهرستان آبدانان به لزوم هماهنگی و همکاری بین دستگاهها برای برداشت به موقع تأکید کرد.

وی تأمین سوخت کمباین داران، تسطیح جاده های بین مزارع، آماده کردن مراکز خرید، آمادگی مقابله با حوادث غیرمترقبه و نهایتاً برنامه ریزی به منظور برداشت به موقع را ضروری خواند.

کوثری فر اظهار داشت: امسال حدود 10 تا 12 هزار تن گندم مازاد بر مصرف کشاورزان تحویل مراکز خرید داده شود.

در ادامه پیری رئیس جهاد کشاورزی آبدانان گفت: در سال زراعی گذشته هشت هزار و 500 تن محصول شامل گندم، جو و کلزا از کشاورزان شهرستان خریداری شد و در سال جاری نیز تمهیدات لازم برای خرید محصول مازاد بر مصرف اندیشیده شده است.

وی افزود: در سال جاری 27 هزار هکتار از اراضی شهرستان زیرکشت غلات قرار گرفته و در این راستا سه هزار و 56  تن انواع کود شیمیایی و هزار و 212 تن بذر گندم و کلزا بین کشاورزان توزیع شده است.

کد مطلب 1296997

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