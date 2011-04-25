به گزارش خبرگزاری مهر در قائمشهر، عزیزالله محمدپور افزود: در دیدار با نماینده مردم قائم شهر در مجلس شورای اسلامی، تصمیماتی در خصوص احداث سینما در این شهرستان گرفته شد.

وی افزود: مقرر شد زمینی به مساحت هزار و 500 متر مربع از سوی شهرداری قائم شهر به حوزه هنری استان برای احداث سینما در قائم شهر اختصاص یابد.

مدیر حوزه هنری مازندران خاطر نشان کرد: سینماهای تحت پوشش حوزه هنری مازندران شامل سینما سپهر، ایران و فرهنگ ساری، سینما ایران و انقلاب تنکابن، سینما آمل شماره یک و دو و سینما بهمن بهشهر است که سینما فرهنگ و ایران ساری در حال بازسازی است.

خبر دیگر اینکه، به مناسبت هفته مشاغل نمایشگاه آثار هنری دانش آموزان هنرستان سوره حوزه هنری مازندران برپا شد.

فاطمه مدانلو، مسئول واحد آموزش حوزه هنری مازندران گفت: این نمایشگاه شامل 68 اثر در رشته های گرافیک، معماری و طراحی معماری داخلی در جهت شناساندن هر چه بهتر این رشته های هنری از تاریخ سوم الی هفتم اردیبهشت در گالری خانه سوره حوزه هنری مازندران برگزار شد.

وی گفت: علاقه مندان می توانند جهت بازدید از این نمایشگاه همه روزه ساعت 9 تا 13 عصر به نشانی ساری، میدان امام، بلوار دانشگاه، گالری خانه سوره حوزه هنری مازندران مراجعه کنند.